인천시, 2030년까지 청년 일자리 500개 만든다…항공·바이오 정규직

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 오는 2030년까지 항공과 바이오 등 지역 핵심산업 분야에 청년들의 일자리 500개를 새로 만든다.
인천시는 청년 실업 해소를 위해 올해부터 2030년까지 5년간 총 50억원을 들여 정규직 일자리 500개를 만드는 '지역 청년 고용 안심 사업'을 추진한다고 26일 밝혔다.
시는 인천 소재 중소·중견기업이 인천 거주 미취업 청년(39세 이하)을 정규직으로 채용하면 기업과 청년 모두에 혜택을 주는 방식으로 진행된다.
참여 대상은 상시근로자 20인 이상 기업이며, 항공·바이오·로봇 등 미래성장 핵심산업이나 시 인증 우수기업은 10인 이상도 신청할 수 있다.
선정 기업에는 청년 근로자 1인당 월 60만원의 인건비를 최대 12개월간 지원한다.
취업 청년은 장기근속을 유도하기 위해 6개월 단위로 2차례에 걸쳐 각각 60만원씩, 모두 120만원을 지역화폐인 인천이음카드로 지급한다.
사업 첫해인 올해는 7억5000만원을 투입해 청년 70명과 50개 기업을 지원한다.
참여 희망 기업은 '비즈오케이' 홈페이지를 통해 다음 달 6일까지 신청할 수 있으며, 기업 선정 후 청년 채용 절차가 진행된다.
유정복 인천시장은 "이번 사업으로 청년에게는 안정적인 정규직 일자리를, 기업은 필요한 인력을 더 확보할 수 있는 여건이 만들어져 지역경제에 도움될 것으로 기대된다"고 말했다.
hjk01@newspim.com