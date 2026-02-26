KB금융그룹, 농식품부와 지방·중소기업·청년 통합 지원 업무협약 체결

농촌 태양광 설치 16억원, '직장인 든든한 점심밥' 6억원
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 26일 농림축산식품부(이하 농식품부)와 함께 지방·중소기업·청년 통합지원에 대한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약을 통해 KB금융그룹은 지역체감형 인프라 및 생활지원을 통해 3년간 총 25억원을 지원할 계획이다. 양 기관은 ▲청년지원 ▲지역균형발전지원 ▲중소기업 지원이라는 세 가지 사업을 패키지 형태로 진행할 예정이다.
KB금융그룹은 청년 지원의 일환으로 농식품부와 지방자치단체가 공동으로 진행 중인 '천원의 아침밥' 사업에 3억원을 지원한다. 이를 통해 재정 여건이 어려운 지방 대학의 학생 복지를 향상시키고 청년 정착 기반을 강화하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.
또한, KB금융은 16억원을 투자해 농촌의 유휴 공간에 태양광 설치를 추진할 예정이다. 이는 지역 공동기금으로 활용되며, 중부권, 서남권 등 12개소에 설치될 계획이다.
KB금융은 이와 함께 직장인을 위한 '직장인 든든한 점심밥' 사업에 6억원을 지원한다. 이 사업은 지방 중소기업 근로자의 외식비 경감을 돕고 지역 음식점의 매출 회복을 지원할 예정이다. 연간 약 40만명, 3년간 총 120만명의 직장인들이 혜택을 받을 것으로 예상된다.
KB금융은 서민과 취약계층의 금융 접근성을 높이는 포용금융을 핵심 과제로 추진하고 있으며, 이번 협약을 시작으로 실질적인 지원을 통해 지속 가능한 상생 기반을 확장해 나갈 계획이다. KB금융 관계자는 "청년, 지역, 중소기업을 아우르는 통합 상생모델을 구축하겠다"고 밝혔다.
