경기도교육청, '학생 금융 문해력' 지원..."체험형 경제·금융교육 확대"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 26일 남부청사에서 KB금융공익재단과 경기공유학교를 바탕으로 한 경제금융 교육 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
도교육청에 따르면 이번 협약은 KB금융공익재단의 전문 인력과 교육 자원을 경기공유학교와 연결하여 학생들의 경제·금융 문해력 향상과 합리적 의사결정 능력을 강화하기 위해 마련됐다.
협약의 주요 내용으로는 경기공유학교의 경제금융 프로그램 공동 운영과 KB금융공익재단 교육 자원을 활용한 청소년 맞춤형 금융교육 지원이 포함된다. 양 기관은 학교 내외 교육 자원을 결합하여 미래 역량 교육을 확대할 방침이다.
'KB스타 경제교실', '알기 쉬운 경제 이야기', 'KB드림커넥트' 등 다양한 프로그램은 금융 전문가들이 참여하여 체험 수업과 진로 탐색 콘텐츠를 통해 학생들의 생활 경제 이해와 진로 설계 능력을 지원한다.
또한, 학습 소외층과 취약계층 학생을 위한 맞춤형 금융교육도 병행하여 경제적 자립 능력을 높이고 안전한 금융생활에 대한 이해를 도울 예정이다.
도교육청은 이번 협약을 통해 지역과 함께하는 경기공유학교 교육 생태계를 확장하고, 학생 개인의 가능성을 미래 역량으로 연결하는 지속 가능한 교육 기반을 강화할 계획이다.
