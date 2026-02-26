판교에 들어서는 10MW AI 심장…김재철 사재로 KAIST AI대학원 착공

판교테크노밸리 연계로 연구·산업 결합 가속…2028년 준공 목표
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동원그룹∙한국투자금융지주 창업자인 김재철 명예회장의 사재 출연으로 비롯된 'KAIST 김재철AI대학원' 판교 연구동이 26일 착공했다. 이번 연구동 건립은 AI 인재 양성과 연구 인프라 확충을 목표로 추진되는 프로젝트로, 산학연 협력의 핵심 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.
'KAIST 김재철AI대학원' 판교 연구동은 KAIST가 총 예산 542억 원을 투입해 성남시 분당구 판교동에 건립하는 AI 대학원이다. 대지 6,000㎡에 연면적 1만 8,185㎡ 규모로 지어지며, 지하 1층·지상 8층 연구동에 AI 융합연구실과 강의실 등을 갖춘다. 준공 목표 시점은 2028년 2월이다.
특히 연구동에는 10MW급 도심형 AI데이터센터가 설치되고, 피지컬 AI와 휴머노이드 연구를 위한 로봇 실험실도 구축된다. 각 층 개방형 공간에서는 기상예측, 신약개발 등 과학 AI와 헬스케어 AI, 제조 AI 등 다양한 융합 연구 프로젝트가 진행될 예정이다. 시민 참여를 위한 AI 전시관과 갤러리, 시네마 공간도 마련돼 기술 체험과 대중 인식 확대를 동시에 추진한다.
이번 대학원 건립 사업비 전액은 김재철 명예회장의 사재 출연에서 비롯됐다. 김 명예회장은 2020년부터 누적 603억 원을 KAIST에 기부해왔으며, 대학원 건립 부지는 성남시가 무상 임대했다. 신상진 성남시장은 판교테크노밸리와 연계된 산학연 협력 생태계를 강조하며 연구와 산업이 유기적으로 연결되는 혁신 거점이 될 것으로 기대감을 나타냈다.
이광형 KAIST 총장은 AI 인재 육성에 대한 김재철 명예회장의 선제적 관심이 이번 착공으로 이어졌다고 평가하며 연구 생태계 정상화와 정부 협력 확대 의지를 밝혔다. 김재철 명예회장은 축사를 통해 "대한민국이 데이터의 바다에서 새로운 가능성을 찾게 될 것"이라며 AI대학원이 세계를 이끌 인재 양성의 출발점이 되길 바란다고 강조했다.
mkyo@newspim.com