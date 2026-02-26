코스피 6000에 이재용 40조 눈앞…정몽구 10조 첫 진입

정의선 10조 임박…부자 합산 20조 돌파
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 코스피 6000 시대에 이재용 삼성전자 회장의 주식평가액이 40조 원에 근접했다. 3% 남짓 추가 상승 시 40조 원 돌파가 가능하다.
한국CXO연구소는 26일 이 회장의 지난 25일 기준 주식평가액을 38조7738억 원으로 집계했다. 40조 원까지 1조2260억 원 남았다. 격차는 3.1% 수준이다.
이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 주식을 보유하고 있다. 7개 종목 평가액이 처음 38조 원을 넘었다.
비중은 삼성전자가 가장 크다. 보유 주식은 9741만4196주다. 전날 종가 20만3500원 기준 19조8237억 원이다. 주가가 20만5400원을 넘으면 단일 종목 20조 원 기록을 세운다.
삼성물산 평가액은 12조3840억 원을 웃돈다. 보유 주식은 3568만8797주다. 종가 34만7000원을 적용했다. 삼성생명은 5조1363억 원, 삼성SDS는 1조2721억 원으로 집계됐다.
이 회장은 지난달 21일 처음 30조 원대에 올랐다. 한 달여 만에 38조 원대로 뛰었다.
이 회장 평가액은 하나금융지주, 삼성SDI, 삼성전기, HD한국조선해양, POSCO홀딩스 시총도 웃돈다.
삼성가 4명 합산 주식재산은 86조8146억 원이다. 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장 17조9336억 원, 이부진 호텔신라 사장 16조1991억 원, 이서현 삼성물산 사장 13조9079억 원 순이다.
정몽구 현대차 명예회장은 10조3024억 원으로 10조 클럽에 첫 진입했다. 현대차 6조5184억 원, 현대모비스 3조1827억 원, 현대제철 6013억 원 순이다.
정의선 회장 평가액은 9조9973억 원이다. 10조 원에 근접했다. 정몽구·정의선 부자 합산은 20조2998억 원이다. 연초 12조4568억 원에서 두 달 새 60% 넘게 늘었다.
개인주주 10조 클럽에는 서정진 회장 16조7744억 원, 조정호 회장 13조492억 원도 포함됐다. 정의선 회장이 합류하면 10조 클럽은 8명으로 늘어난다.
오일선 한국CXO연구소 소장은 "향후 이재용 회장을 포함한 삼성가 4명의 합산 주식평가액이 100조 원을 어느 시점에 넘어설 것인지도 새로운 관심사"라고 말했다.
