SK케미칼, 골관절염 치료제 '조인스' 누적 매출 7000억 달성

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK케미칼은 골관절염 치료제 조인스정(조인스)이 출시 이후 누적 매출 7000억 원을 달성했다고 26일 밝혔다.
국내에서 개발된 천연물 골관절염 치료제 누적 매출이 이 같은 성과를 달성한 것은 조인스가 처음이다. 신약 자체 개발 후 임상 등 과정을 거쳐 허가된 의약품 전체를 기준으로도 7000억 매출을 달성한 품목은 없다.
조인스는 국내 최초로 허가된 천연물 의약품으로 2002년 국내 출시 이후 골관절염 증상 완화를 목적으로 23년간 처방돼 왔다.
현재까지 누적 판매 수량은 약 19억 정에 달한다. 연평균으로 환산하면 매년 8천만 정 이상이 처방된 셈이다. 이는 2023년 기준 국내 골관절염 환자 수 (약 433만 명)을 고려할 때 환자 1인당 약 400정 이상 복용 가능한 규모에 해당하는 분량이라는 것이 회사 측의 설명이다.
7천억 원 달성은 2024년 6000억 원의 누적 매출 기록한 이후 2년 만에 이뤄진 것이다. 연간 매출도 안정적인 흐름을 이어왔다. 의약품 시장조사기관 유비스트(UBIST) 기준 조인스는 2021년 454억 원, 2022년 472억 원, 2023년 483억 원, 2024년 532억 원, 2025년 595억 원을 기록했다. 최근 5년 간 연 평균 매출은 약 507억 원으로, 연평균 7% 수준의 성장 흐름을 보이고 있다.
회사 측은 장기간 축적된 임상 근거와 실제 처방 경험이 의료 현장의 신뢰로 이어진 점을 주요 성장 요인으로 분석했다. 특히 고령 인구 증가로 골관절염 환자가 꾸준히 늘어나는 환경에서 장기 복용을 전제로 하는 시사도아(SYSADOA) 계열 치료제의 특성이 시장 확대와 맞물렸다는 설명이다. 한편 회사는 복용 편의성을 고려한 고용량 제품 출시를 준비하는 등 라인업 다변화를 통해 시장 대응력을 강화할 계획이다.
SK케미칼 박현선 파마사업대표는 "조인스의 누적 매출 7000억 원 달성은 23년간 축적된 처방 경험과 임상 근거가 시장에서 지속적으로 선택받아 온 결과"라며 "고령화로 골관절염 환자가 증가하는 환경에서 복용 편의성을 높이는 제품 전략과 근거 기반의 치료 접근을 강화해 나가겠다"고 말했다.
한편, 조인스는 위령선·괄루근·하고초 등 3가지 생약 추출물을 주성분으로 한다. 골관절염 치료에서 시사도아 (SYSADOA) 계열에 속하는 치료제로, 항염 및 연골 보호 작용을 통해 증상 완화와 기능 개선을 목적으로 사용된다. 단기적인 통증 완화에 초점을 둔 치료제와 달리 장기적인 증상 관리에 활용된다.
