사자보이즈보다 앞서간 '갓' 쓴 무용수들이 온다…발레 '갓'

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 마포문화재단(대표이사 고영근)은 오는 3월 28일과 29일 양일간 마포아트센터 아트홀맥에서 창작발레 '갓(GAT)'을 개최한다. 이번 무대는 재단이 올 한 해 작품성과 대중성을 갖춘 공연을 엄선해 선보이는 기획 시리즈 'M 초이스'의 첫 번째 작품이다.
한국 전통모자 '갓'을 발레로 형상화해 큰 반향을 일으킨 윤별발레컴퍼니의 대표작 '갓(GAT)'은 2024년 초연과 2025년 전국투어 모두 전석 매진을 기록하며 큰 화제를 모았다. 올해 역시 총 6개 도시(화성, 대전, 부산, 서울, 하남, 전주) 전국투어를 진행하며, 이 중 서울 공연은 오직 마포아트센터에서만 단독으로 만나볼 수 있다.
윤별발레컴퍼니는 국내에서 가장 활발한 활동을 이어가고 있는 예술감독 윤별과 차세대 발레 안무가로 평가받는 박소연을 중심으로 국내외 발레단 출신의 전문 무용수들로 구성된 민간 발레단이다. 클래식 발레부터 창작 발레까지 폭넓은 레퍼토리를 통해 전통과 현재를 잇는 작품 세계를 구축해왔다.
◆'갓'을 안무의 오브제로…계급과 상황, 상징을 발레 언어로 풀어낸 창작발레 '갓'
창작발레 '갓'은 설화나 특정 인물 중심의 기존 전통 소재 공연과 달리, 오브제 자체가 지닌 상징성을 안무 중심에 놓은 독창적인 작품이다. 여흑립, 주립, 정자관, 삿갓, 패랭이, 족두리 등 계급과 상황에 따라 변화하는 모자의 상징성과 기능을 총 9개 장면으로 구성해 발레로 풀어냈다. 특히 올해 공연에는 새롭게 무대 영상을 추가하여 더욱 풍부한 무대연출과 볼거리를 제공할 예정이다.
◆화제의 무용수부터 실력파까지…윤별·박소연·강경호·김유찬·이은수·정성욱이 함께하는 '갓' TOUR
이번 공연에는 실력과 대중성을 두루 갖춘 무용수들이 대거 합류했다. 2024년 (사)한국발레 협회 '당쇠르 노브르(Danseur Noble)'를 수상한 예술감독 윤별과 꾸준한 창작활동으로 '구로 문화예술상'을 수상하는 등 입지를 다진 안무가 박소연이 직접 무대에 오른다. 여기에 2024년 화제의 프로그램 '스테이지 파이터'를 통해 대중의 눈도장을 찍은 강경호, 김유찬, 정성욱과 스페인 국립발레단 솔리스트 출신의 이은수 등 실력파 무용수들이 가세해 작품의 완성도를 끌어올린다.
◆마포문화재단 엄선 기획 시리즈 'M 초이스' 본격 개막
마포문화재단은 창작발레 '갓'을 시작으로 다채로운 장르의 'M 초이스' 시리즈를 이어간다. 소리꾼 이자람의 판소리 갈라 '작창 2007/2015'(4.2.), 배우 이종혁·유선 출연의 연극 '비기닝'(4.11~12.), 한국인 발레리노 최초 로잔 콩쿠르 우승자 박윤재가 출연하는 'ABT 스튜디오컴퍼니 발레 갈라'(4.17~18.) 등 굵직한 작품들이 관객을 기다리고 있다.
3월 28일, 29일 단 이틀간 진행되는 '2026 M 초이스' 발레 '갓'에 대한 자세한 내용은 마포문화재단 누리집에서 확인할 수 있다.
jyyang@newspim.com