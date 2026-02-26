최교진 교육장관, 거점국립대 총장 회의…'성장엔진 연계 지역인재 양성' 논의

지역산업 연계 혁신 방안·대학 내부 준비 과제 논의
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 26일 최교진 장관이 세종정부청사에서 '성장엔진 연계 지역인재 양성을 위한 거점국립대 총장 회의'를 개최한다고 밝혔다.
이번 회의는 교육부 장관을 주재로 진행되며 '성장엔진 연계 지역인재 양성'의 핵심 주체인 거점국립대 총장들이 참석한다.
이날 회의에서는 국토공간 대전환 프로젝트의 8대 핵심 과제 중 하나인 '거점국립대별 브랜드 단과대 육성', AI(인공지능) 거점대학 등의 추진 상황을 공유하고 정책 추진력 확보를 위한 향후 계획을 논의한다.
특히 정책 실현을 위해 대학 내부부터 혁신할 수 있는 구체적인 방안을 마련하고 지역산업과 실질적 협력 체계를 구축하는 등 대학의 사전 준비 사항을 점검할 계획이다.
최 장관은 "거점국립대에 대한 국민들의 기대가 큰 만큼 강한 혁신 의지를 가지고 변화를 만들어 나가는 대학 중심으로 재정을 집중하여 지원할 계획"이라며 "국민들이 체감할 수 있는 혁신 성과를 창출할 수 있도록 대학의 모든 역량을 집중해 달라"고 당부했다.
