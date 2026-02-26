서울 SK 챔피언 도전! EASL 파이널스 2026, 티켓 예매 오픈

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=KBL의 서울 SK 나이츠가 출전하는 EASL 파이널스 2026이 3월 마카오에서 개최된다.

이번 시즌부터 6개 팀 체제로 확대된 EASL 파이널스는 3월 18일 6강전, 3월 20일 4강전, 3월 22일 3·4위전 및 챔피언 결정전으로 진행된다. 각 날짜별 티켓 1매로 당일 두 경기를 모두 관람할 수 있다. 대회 티켓은 26일 오후 12시(한국시간)부터 EASL 공식 티켓 파트너 티켓링크를 통해 판매된다.

3월 18일 열리는 6강 1경기에서는 타오위안 파우이안 파일럿츠와 SK가 오후 5시(현지시간)에 맞붙는다. 이어 6강 2경기에서는 우츠노미야 브렉스와 뉴타이베이 킹스가 오후 7시 30분에 대결한다.

3월 20일 4강전에서는 류큐 골든 킹스가 6강 2경기 승자와 오후 6시에 맞붙고, 알바크 도쿄는 6강 1경기 승자와 오후 8시 30분에 격돌한다. 3월 22일에는 4강전 패자 간 3·4위전이 오후 3시에 열리며, 4강전 승자 간 챔피언 결정전이 오후 6시에 개최돼 아시아 챔피언을 가린다.

특히 3월 18일 6강전은 일반 관중에게 무료로 개방된다. 티켓링크를 통해 사전 예약이 가능하며, 사전 예약자에게는 우선 좌석이 제공된다. 6강전 경기 장소는 추후 발표된다. EASL은 마카오가 2017년부터 리그 역사와 함께해온 상징적인 도시라는 점을 강조하며, 이번 무료 티켓 제공은 그동안 리그를 지지해온 현지 팬들과 커뮤니티에 대한 감사의 의미라고 밝혔다.

3월 20일과 3월 22일 경기는 마카오의 스튜디오 시티 이벤트 센터에서 열린다. 약 5,000석 규모의 해당 경기장은 멜코 리조트 & 엔터테인먼트가 운영하는 프리미엄 실내 아레나다. 4강전 티켓은 MOP 180부터, 3·4위전 및 챔피언 결정전 티켓은 MOP 210부터 시작한다.

EASL 파이널스 2026 우승팀은 150만 달러의 상금을 받는다. 준우승팀은 75만 달러, 3위 팀은 35만 달러를 수령한다. 이는 리그 역사상 가장 큰 규모의 상금이다.

EASL CEO 헨리 케린스는 "EASL 파이널스를 다시 마카오에서 개최하게 되어 기쁘다. 마카오는 아시아 엘리트 스포츠의 중심지로 자리매김하고 있으며, 세계적 수준의 경기 환경과 열정적인 팬층을 갖추고 있다. 아시아 챔피언을 가리는 무대에 걸맞은 경험을 선보이겠다"고 밝혔다.

케빈 베닝 스튜디오 시티 수석부사장 겸 총지배인은 "스튜디오 시티는 다시 한 번 EASL 파이널스를 개최하게 되어 영광이다. 마카오를 국제 스포츠 허브로 자리매김하겠다는 우리의 비전을 강화하는 파트너십이다. 세계적 수준의 이벤트 운영 경험을 바탕으로 EASL의 경쟁 수준에 걸맞은 챔피언십 환경을 제공하겠다. 'Fun Never Ends' 라는 브랜드 약속 아래 스포츠와 엔터테인먼트가 결합된 차별화된 현장 경험을 선사하겠다"고 말했다.

티켓링크를 운영하는 NHN링크 관계자는 "EASL 파이널스 2026 공식 티켓 파트너사로서 글로벌 예매자를 위한 시스템을 마련했다"면서, "오랜 시간 티켓링크를 운영하며 축적한 노하우와 기술력을 바탕으로 글로벌 농구 팬들에게 안전하고 편리한 예매 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

확대된 6개 팀 체제로 열리는 이번 파이널스는 그레이터 베이 에어리어(GBA) 중심에서 개최되며, 아시아에서 가장 역동적이고 빠르게 성장하는 스포츠 시장에서 EASL의 입지를 한층 강화하는 무대가 될 전망이다. 지난 시즌 파이널 포가 치열한 승부를 선보였다면, 올해는 더욱 확장된 포맷으로 아시아 클럽 농구의 챔피언을 가린다.

