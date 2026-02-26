'세븐틴 프로듀서' 범주, KOMCA 저작권대상서 3년 연속 대상

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 프로듀서 겸 싱어송라이터 범주가 '제12회 KOMCA 저작권 대상' 시상식서 대중 작사·작곡 분야 대상을 차지했다.

사단법인 한국음악저작권협회는 지난 25일 코엑스마곡 컨벤션센터에서 열린 '제12회 KOMCA 저작권대상' 시상식에서 프로듀서 겸 싱어송라이터 범주가 3년 연속 대중 작사·작곡 분야 대상을 차지했다고 밝혔다.

'KOMCA 저작권대상'은 한 해 동안 음악 산업 발전에 공헌한 창작자들의 노고를 기리고, 저작권료 기준 높은 기여도를 기록한 이들에게 상을 수여하는 국내 유일의 저작권 시상식이다.

올해 시상식의 주인공은 단연 범주였다. 범주는 2024년, 2025년에 이어 올해까지 3년 연속 대중 작사·작곡 분야 대상을 동시에 수상하며 독보적인 창작 역량을 보여주었다.

약 350개의 저작물을 음저협에 등록한 그는 세븐틴의 '손오공', '러브, 머니, 페임(LOVE, MONEY, FAME)', '아주 나이스(NICE)' 등을 작업했으며, 이들이 메가 히트곡으로 전 세계적 사랑을 받으며 K팝 히트 메이커로서의 위상을 공고히 했다.

대중 편곡 분야에서는 새로운 수상자가 탄생했다. 작곡가 홍지상은 박진영, 원더걸스, 2AM 등 JYP 엔터테인먼트 아티스트들의 수많은 명곡을 탄생시킨 베테랑 창작자이다.

특히 그가 작업한 데이식스(DAY6)의 '한 페이지가 될 수 있게', '해피(HAPPY)', '예뻤어' 등이 차트 역주행을 기록하며 뜨거운 사랑을 받은 끝에 첫 대상의 영예를 안았다.

해당 곡들을 함께 작곡한 데이식스의 멤버 영케이 또한 지난달 발표된 음저협 정회원 승격 명단에 이름을 올려 수상의 기쁨을 더했다.

동요 분야에서는 어린이들의 동심을 아름다운 선율로 그려내 온 안중현 작가가 대상을 차지했다.

국악 분야에서는 '아름다운 나라', '플라이 투 더 스카이(Fly to the sky)' 등을 통해 전통음악의 대중화에 힘써온 한태수 작가가 두 번째 대상을 수상했다.

한국 음악 산업 발전에 기여한 원로 창작자를 기리는 'KOMCA 명예의 전당'에는 조용필의 '허공', 한혜진의 '갈색추억' 등 다수의 대표곡을 남긴 정풍송 작가가 헌정됐다.

정 작가는 시대를 아우르는 작품 세계로 한국 대중음악의 저변 확대에 기여한 인물로 평가받고 있다.

음악 문화와 협회 발전에 공헌한 인물에게 수여하는 'KOMCA 공로상'은 강신욱, 김동찬, 김상길, 김수환, 김종환, 박웅, 서판석, 송광호, 신귀복, 신현대, 이생강, 임종수(총 12명)이 수상했다.

수상자를 대표해 무대에 오른 신귀복 작곡가는 음저협 제19~21대 부회장을 역임하며 창작자 권익 보호를 위한 제도 개선에 앞장서 왔으며, 오랜 기간 가곡 창작과 무대 활동을 통해 가곡의 저변 확대에 기여한 공로를 인정받았다.

시상식과 함께 열린 음저협 제63차 정기총회에서는 지난 4년간 협회를 이끌어온 추가열 전임 회장과 제24대 집행부가 임기를 마무리하고, 이시하 신임 회장과 제25대 집행부가 공식 출범했다.

4년 임기의 첫 발을 내딘 이시하 회장은 "협회는 창작자를 위한 플랫폼이 될 것"이라고 강조하며 "빠르게 변화하는 음악 산업 환경 속에서 창작자의 권리가 실질적인 힘을 가질 수 있도록 제도와 시스템을 고도화하겠다"고 밝혔다.

