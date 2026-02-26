전국 광역단체장 2월26일 일정

▲김진태 강원도지사
- K-어린연어생산센터 준공식(10:10 도 내수면자원센터)
▲김영환 충북지사
- 충북경제포럼 월례강연회(07:00 엔포드호텔)
- 옥천군 순방(11:00 옥천)
▲이철우 경북 도지사
- 제40회 경북경영자총협회 정기총회 및 제13회 클린경영대상 시상식(11:00 호텔 금오산)
▲김관영 전북지사
- 이클레이 회원도시 가입 및 인증서 전달식 (16:00 회의실)
- 주한외국공관장 전북 초청 행사 (18:00 궁)
▲강기정 광주시장
- 대한민국 시장·군수 구청장협의회 제3차 공동회장단 회의(15:00 국립아시아문화전당)
- 확대간부회의(16:30 중회의실)
▲김영록 전남지사
- 금오도 지방도 정비공사 착공식(15:00 여수 금오도 일원)
▲이장우 대전시장
- 대전기독교연합회 기탁 성금 전달식(09:30 응접실)
▲최민호 세종시장
- 제31차 세종시지원위원회 회의 결과 관련 언론간담회(14:00 정음실)
- 세종 우수장학생 '네트워크데이(교류의장)'개최(17:00 박연문관)
▲김태흠 충남지사
- 제25회 유관순위원회(14:30 중회의실)
- 국내기업 합동 투자협약(15:30 대회의실)
▲박형준 부산시장
- 인터뷰-브라질 TV Globo(09:50 의전실)
- 암남동 방재호안 2단계 기공식(11:00 남항체육공원 족구장)
- 부산항 개항 150주년 기념식(14:00 부산항국제전시컨벤션센터)
- 접견-(사)부산시행정동우회(16:30 의전실)
- (사)부산한일친선협회 신년회(18:00 파라다이스H)
▲박완수 경남지사
- 남해안 특별법 포럼(10:20 국회 의원회관 제2소회의실)
▲김두겸 울산시장
- 중구 노인일자리 및 사회활동지원사업 통합 발대식 (14:00 동천체육관)
▲유정복 인천시장
- 해외출장
▲김동연 경기도지사
- DMZ 세계문학페스타 기자간담회(10:30 경기도서관)
▲오영훈 제주도지사
- 제주지방공공기관 현장 간담회(10:00 경제통상진흥원)
- 2025년도 제주RISE성과포럼 개회식(14:00 제주한라컨벤션센터)
- 2차 공공기관 제주 유치 범도민운동본부 출범식(15:30 설문대여성문화센터)
