공무원 만난 김영훈 노동부 장관…"공무원 노동 가치 존중받아야"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 26일 국가공무원 240여명과 만나 "공무원의 노동 가치가 존중받을 수 있도록 공무원의 특수성과 국민에 대한 책임을 고려하면서도 변화하는 시대적 요구에 맞춰 정책 방향을 고민하고 관련 법과 제도가 합리적으로 개선될 수 있도록 검토하겠다"고 밝혔다.
김 장관은 이날 오후 대전 국가데이터인재개발원에서 열린 국가공무원노동조합 주최 국가공무원 정책간담회에 초청받아 "고용노동부가 지향하는 '모두가 행복하게 일할 수 있는 나라'에 공무원 또한 예외일 수 없다"며 이같이 말했다.
간담회에는 국가공무원 약 240명이 참석했다.
참석자들은 ▲공무원 근무시간면제 제도 개선 ▲단결권 보장 확대 ▲단체교섭의 실효성 확보 ▲산업안전 사각지대 해소 ▲노동절 휴무 보장 등 국가공무원의 노동기본권에 대해 논의했다. 공무원 노사관계 관련 노동부의 역할 등에 대한 의견도 나왔다.
노동부는 간담회에서 나온 국가공무원이 겪는 고충과 다양한 정책 제안을 충분히 검토해 제도개선에 반영한다는 방침이다.
노동부는 또 공무원 노동계 등과 소통을 이어가면서 현장의 목소리를 다양하게 듣고, 개선이 필요한 부분들은 관계부처 협의 및 사회적 공감대 형성을 거쳐 검토하겠다는 입장을 밝혔다.
이철수 국가공무원노동조합 위원장은 "이 자리는 정부의 주요 노동정책에 대한 이해를 높이고 국가공무원의 고충과 다양한 정책 제안을 전달하고 함께 대안을 모색하기 위해 마련됐다"며 "간담회를 계기로 국가공무원의 노동기본권이 보다 실질적으로 보장될 수 있도록 고용노동부의 적극적인 역할을 기대한다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com