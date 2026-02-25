옥택연, 4월 24일 비연예인 신부와 비공개 결혼식

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 2PM 겸 배우 옥택연이 오랜 기간 교제해온 비연예인 연인과 결혼한다.

25일 연예계에 따르면 옥택연은 오는 4월 24일 서울 모처에서 약 10년간 만남을 이어온 비연예인 연인과 화촉을 밝힌다. 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 배우 옥택연이 31일 오후 서울 영등포구 KBS 웨딩홀에서 열린 2025 KBS 연기대상 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. 2025.12.31

소속사 51K는 SNS를 통해 "비연예인인 예비 신부를 배려해 결혼식 일정을 포함한 모든 진행 사항은 비공개로 진행된다"며 "결혼과 관련한 구체적인 내용은 공개가 어려운 점 양해 부탁드린다"고 밝혔다.

옥택연의 결혼 소식은 지난해 11월 처음 전해졌다. 당시 그는 SNS에 "오랜 시간 저를 이해하고 믿어준 한 사람과 평생을 함께하기로 약속했다"며 "서로에게 든든한 존재가 되어 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다"고 남겼다.

옥택연은 지난 2020년 비연예인 여성과의 열애 사실을 인정했으며, 당시 소속사는 연애 기간과 만남의 계기 등에 대해 "사생활"이라며 말을 아꼈다.

이로써 옥택연은 황찬성에 이어 2PM 멤버 중 두 번째로 유부남이 된다.

