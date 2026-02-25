사천시, 전략작물 직불금 신청·접수…식량 자급률 제고 등

농업인 대상, 4~5월 접수 진행'
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 쌀 수급 안정을 위해 '2026년 전략작물 직불금' 신청 접수를 받는다고 25일 밝혔다.
전략작물 직불제는 논에 벼 대신 밀·콩·조사료 등 전략작물을 심는 농업인에게 ha당 50만~550만 원을 지급하는 제도다. 식량자급률 향상과 쌀 수급 안정, 논 이용률 제고를 목적으로 한다.
신청 기간은 동계작물 4월3일까지, 하계작물 5월29일까지다. 농지 소재지 읍면동 행정복지센터에서 접수한다.
작물별 ha당 지급단가는 동계작물 밀 100만 원, 기타작물 50만 원이며 하계작물은 두류·가루쌀 200만원, 조사료 550만원, 옥수수·깨 150만 원, 수급조절용벼 500만 원, 알팔파·율무 250 만원, 수수 240만 원이다.
동계에 밀·조사료를 심고 하계에 두류·가루쌀·조사료(알팔파 포함)를 이모작하면 ha당 100만 원을 추가 지급한다.
지급 대상은 논에서 전략작물을 재배하는 농업인과 농업법인이다. 직전 연도 농업외 종합소득금액 3700만 원 이상자는 제외된다.
두류(백태·콩나물콩)는 전년도 직불 이행 개인·법인에 한하며 최대 신청 면적은 전년도 이행 면적으로 제한한다. 시는 접수 후 국립농산물품질관리원 이행점검을 거쳐 12월 중 지급한다.
시 관계자는 "전략작물 직불제 지급기준을 충분히 확인한 후 해당 농업인께서는 신청기간 내 반드시 신청해 주시기 바란다"고 말했다.
