최수연 네이버 대표 "불확실성 시대, 무기는 엉덩이의 힘"

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버 최수연 대표가 졸업생들에게 "불확실성의 시대를 견디는 힘은 '엉덩이의 힘'"이라고 조언했다.
최 대표는 25일 서울 관악캠퍼스에서 열린 서울대학교 제80회 전기 학위수여식 축사에서 "남들이 지루해하고 불안해하며 포기하고 싶어질 때에도 끝까지 자리를 지키는 집요한 성실함이 필요하다"며 이같이 말했다.
그러면서 "세상은 빠르고 화려한 사람을 주목하는 것처럼 보이지만, 결국 지루함을 견디는 사람이 더 절실히 요구된다"며 "깊이 몰입하다 보면 넘어져도 앞으로 넘어질 수 있다"고 강조했다.
지구환경시스템공학과 00학번인 최 대표는 2005년 네이버에 입사해 커뮤니케이션과 마케팅 분야에서 일했다. 이후 연세대와 미국 하버드대 로스쿨을 거쳐 변호사로 활동하다 2022년 3월부터 네이버 대표를 맡고 있다.
그는 자신의 이력에 대해 "겉으로는 순탄해 보일지 모르지만 도전과 실패가 이어진 시간이었다"고 돌아봤다. 이어 "공대에 입학했지만 적성에 대한 고민이 컸고, 가장 가고 싶던 직장 면접에서 탈락하기도 했다"며 "계획이 어긋났기에 예상치 못한 기회를 만날 수 있었다"고 말했다.
또 "인생에 정해진 트랙이 없다는 것은 어디로든 갈 수 있다는 의미"라며 청년들에게 가능성을 열어둘 것을 당부했다.
최 대표는 리더십의 방향도 제시했다.
그는 "조직을 이끄는 힘은 머리 좋음이나 큰 목소리가 아니라, 친절을 실천하고 타인에게 공감하는 태도"라며 "학교는 기분이 태도가 되지 않는 어른을 길러내는 곳"이라고 말했다.
한편, 이날 학위수여식에서는 학사 2263명, 석사 1925명, 박사 913명 등 총 5101명이 학위를 받았다.
