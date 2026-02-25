화성시, 초·중·고등학생 학령기 느린학습자 학습 참여 기회 확대

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 25일부터 3월 6일까지 '느린학습자 학습단비' 장기 과정 및 상반기 수강생을 모집한다고 밝혔다.
'느린학습자 학습단비'는 초·중·고등학생인 학령기 느린학습자(경계선 지능인)를 대상으로 학습 참여 기회를 확대하고, 학습 격차 완화를 지원하기 위해 운영하는 맞춤형 평생학습 프로그램이다.
올해는 지속적인 학습 참여와 단계적 성장이 필요한 강좌를 중심으로 장기 과정을 신설했다. 모집 강좌는 스피치·연극 분야 등 장기 과정 7개 강좌와 심리 미술·컴퓨터·요리 등 상반기 과정 8개 강좌로 총 15개 강좌다.
각 강좌의 운영 일정, 강사, 정원 등 세부 사항은 화성시통합예약시스템을 통해 확인할 수 있으며 선착순으로 접수한다.
김향겸 평생학습과장은 "느린학습자의 특성을 고려한 맞춤형 프로그램을 통해 학습 참여를 지원하고자 한다"며 "인지능력 향상과 성취감, 사회적 적응력 증진에 도움이 될 '느린학습자 학습단비'에 많은 참여를 바란다"고 전했다.
기타 자세한 사항은 화성시평생학습관 홈페이지를 참고하거나 평생학습과로 문의하면 된다.
ssamdory75@newspim.com