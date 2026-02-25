报告：韩流全球热度依旧 多元化趋势明显

纽斯频通讯社首尔2月25日电 韩国文化体育观光部携手韩国文化信息院25日发布《2025年外媒及社交数据看全球韩流趋势分析报告》。

【插图=AI生成】

韩流相关外媒报道量以亚洲（44%）、欧洲（20.8%）、北美（16.9%）为序。在大部分地区，音乐占比最高，非洲地区文学、大洋洲地区电影占比较高，验证韩流内容多元化趋势。

按国家划分，报道量依次为美国、印度、阿根廷、越南。本次报告收集分析来自30个国家和地区约150万条外媒报道及社交媒体资料，分析规模较前一年（68万条）扩大约2倍。

在细分领域中，食品表现尤为突出。除泡菜、烧酒、方便面、拌饭等传统韩餐关键词外，"主厨"和"鱿鱼游戏"作为新的关联词出现。分析认为，这是通过OTT平台播出的料理综艺《黑白厨师》和电视剧《鱿鱼游戏》中出现韩餐元素，从而在全球范围内引发关注。

视频流媒体平台奈非（Netflix）动画电影《KPOP：猎魔女团》观看量破3亿次，主题曲《Golden》登顶公告牌Hot100榜首，掀起热潮。其影响力也波及旅游领域，促国立中央博物馆外国游客访问量增加，韩流文化体验产品预订量激增。

以济州岛为背景的电视剧《苦尽柑来遇见你》凭借本土化策略和普世家庭情感叙事形成国际共鸣。该剧带动济州旅游需求增长，并在社交媒体上形成自发挑战热潮。《鱿鱼游戏》在第三季公开后于93个国家登顶排行榜，持续保持全球影响力。

作家韩江获诺贝尔文学奖后，韩国文学相关报道占比环比增长超过30个百分点。外媒突出报道"亚洲女性首次获奖"的象征意义，评价韩国文学在世界文学史上开启新篇章。（完）

