(월요일·음력 1월14일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월2일(월요일·음력 1월14일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 봄비가 그리움을 적셔 주겠다.
72년생 : 변하면 돈과 명예 찾아오겠다.
84년생 : 희망이 보이기 시작하겠다.
96년생 : 말과 행동을 조심하는 것이 좋겠다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 입으로 하는 사업이 좋겠다.
73년생 : 새롭게 추진하는 것이 좋겠다.
85년생 : 주변 사람들로부터 좋은 평가를 받겠다.
97년생 : 손해 보는 일이 생길 수 있겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 큰 희망이 현실이 되겠다.
74년생 : 다음을 기약하는 것이 좋겠다.
86년생 : 좋은 일을 만나 대박이 나겠다.
98년생 : 동업하는 것은 금물이겠다.
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 신중하게 처신하는 것이 좋겠다.
75년생 : 생각보다 결과가 매우 좋을 수 있겠다.
87년생 : 자신을 믿고 밀고 가는 것이 좋겠다.
99년생 : 만지면 돈이 되겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
76년생 : 상대방을 존중하는 것이 좋겠다.
88년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
00년생 : 운명적인 만남이겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 기대 이상의 좋은 결과가 있겠다.
77년생 : 여유를 찾으며 기다리면 되겠다.
89년생 : 봄의 향연을 즐길 수 있겠다.
01년생 : 지금의 시간을 중요하게 써야 하겠다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 소망했던 일이 성사되겠다.
78년생 : 말 수를 줄이는 것이 좋겠다.
90년생 : 박수에 크게 응답하는 것이 좋겠다.
02년생 : 희망을 안고 미래를 향해 가겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 사람복, 돈복, 건강복이 오겠다.
79년생 : 양보하지 않는 것이 좋겠다.
91년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
03년생 : 마음이 쓰러지는 아픔을 겪을 수 있겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 크게 남는 장사가 되겠다.
80년생 : 뜻대로 일이 되어가겠다.
92년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
04년생 : 쓸쓸함이 쌓여 피로가 더하겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 결과가 매우 만족스럽겠다.
81년생 : 기분 좋은 소식이 들려오겠다.
93년생 : 거침없이 성장하는 발전이 있겠다.
05년생 : 다시 뛰는 것을 보여줘야 하겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 기대 이상의 결과가 있겠다.
82년생 : 사랑하는 인연을 맺을 수 있겠다.
94년생 : 만족스러운 결과를 얻겠다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 소신껏 행하는 것이 좋겠다.
83년생 : 경험해 보지 못한 일이 생기겠다.
95년생 : 다시 만날 인연이겠다.