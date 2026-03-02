하나은행, 중동 사태 피해 기업에 12조 금융지원

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 하나은행은 미국의 이란 공격에 따른 중동 정세 불안으로 피해를 입은 기업에 총 12조원 규모의 긴급 금융지원을 한다고 2일 밝혔다.
중동 지역에 진출한 기업 중 2025년 1월 이후 중동 지역에 수출입 거래 실적이 있거나 예정된 기업, 위 기업과 연관된 협력납품업체 등이 지원 대상이다.
해당하는 기업에는 긴급 경영 안전 자금을 최대 5억원 지원한다.
아울러 대출 만기 최대 1년 연장, 대출 분할 상환 기간 최대 6개월 유예, 대출 금리 최대 1.0%포인트(P) 감면 등도 지원할 예정이다.
하나은행은 이란 사태 신속 대응반을 신설해 분쟁 지역 모니터링을 강화하고 신속한 지원을 제공할 방침이다.
하나금융그룹은 정부 기관과 협의를 통해 이란 등 중동 현지 교민을 대상으로 한 생필품 및 구호 패키지 제공도 추진할 계획이다.
함영주 하나금융 회장은 "예기치 못한 국제 정세 불안으로 어려움을 겪고 있는 교민과 기업들이 하루빨리 안정을 되찾을 수 있도록 그룹의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
