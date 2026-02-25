정의제, '세이렌'서 현실감 넘치는 강력계 형사 '하은겸'으로 활약 예고

내달 2일 저녁 8시 50분 첫방송

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 정의제가 드라마 '세이렌' 출연을 확정, 막내 형사로 시청자들을 만난다.

내달 2일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자 그녀와 그 여자 주변의 죽음들을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적 로맨스릴러다.

[사진=판타지오]

극 중 정의제는 강하경찰서 강력 2팀 막내 '하은겸' 역을 맡았다. 은겸은 하루빨리 범인을 잡고 싶은 열정이 가득한 인물이다. 정의제는 야근과 밤샘 근무를 반복하며 수사에 열중하는 형사의 모습을 현실적으로 그려내며 극의 몰입감을 한층 더 높일 예정이다.

앞서 정의제는 영화 '이상'과 드라마 '조선혼담공작소 꽃파당', '킬힐','커튼콜' 등 다양한 작품을 통해 연기 스펙트럼을 넓혀왔다. 특히 드라마 '진짜가 나타났다!'에서 마냥 미워할 수 없는 빌런 '김준하'로 등장해 시청자들의 분노를 일으키는 활약을 펼쳐 깊은 인상을 남기기도 했다. 이에 더해 뮤지컬 '너에게 빛의 속도로 간다' '랭보' '여명의 눈동자'에서 안정적인 노래 실력까지 뽐내며 만능 엔터테이너로서 두각을 드러냈다.

영화와 드라마, 뮤지컬을 넘나들며 장르를 가리지 않는 끊임없는 도전으로 탄탄한 내공을 쌓아온 배우 정의제가 이번 '세이렌'을 통해 막내 형사로 변신해 어떤 활약을 펼칠지 기대를 모으고 있다.

정의제가 출연하는 tvN 새 월화드라마 '세이렌'은 내달 2일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.

