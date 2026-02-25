부산시, '100인의 아빠단' 10기 100명 모집

미참여자 우선, 추첨 통한 선정

다양한 문화 체험 및 활동 포함



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 초보 아빠 육아 참여를 독려해 '부산 100인의 아빠단' 10기 100명을 모집한다고 25일 밝혔다. 기간은 25일부터 3월 6일까지다.

이 프로그램은 초보 아빠들이 육아 경험을 공유하고 아이와 유대감을 형성하는 시 대표 사업으로 올해 10기째 맞는다. 대상은 4세~초등 2학년(2018~2022년생) 자녀를 둔 부산 거주 초보 아빠다.

'부산 100인의 아빠단' 10기 100명 모집 포스터[사진=부산시] 2026.02.25

이번 10기는 시나 구·군 아빠단 미참여 최초 신청자를 우선 선발한다. 신청 과다 시 추첨하며, 구·군 아빠단 활동자나 예정자는 제한된다.

선정 아빠단은 3월 시·구군 합동 발대식을 시작으로 12월까지 운영된다. 지역 문화 체험, 놀이 활동, 부모 교육, 네트워킹, 온라인 미션 등으로 구성된다.

특히 16개 구·군 아빠단 연계로 부산 전역 아빠 육아 문화를 확산한다. 구·군별 참여형 프로그램과 아빠 소통의 장 마련이 핵심이다.

신청은 시 누리집 당신처럼 애지중지나 QR코드로 하며, 결과는 3월 12일 발표한다.

박설연 시 여성가족국장은 "아빠들이 서로 배우고 아이와 웃으며 부산 전역에 따뜻한 육아 공동체를 만들길 바란다"며 "초보 아빠들의 적극 참여를 당부한다"고 말했다.

