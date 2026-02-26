[갤럭시 언팩] 엑시노스 2600 복귀…삼성 갤럭시 S26, AI 연산·발열 구조 재설계

NPU 39%↑·방열 20% 설계 강화

영상 제작·사생활 보호 기술 강화

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 공개한 갤럭시 S26 시리즈는 단순 성능 개선을 넘어 AI 연산 체급을 한 단계 끌어올린 모델로 평가된다. 울트라 모델 기준 신경망처리장치(NPU) 성능이 전작 대비 39% 향상됐고, 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU)도 각각 최대 19%, 24% 개선됐다. 여기에 2억 화소 카메라와 모바일 최초 '프라이버시 디스플레이'까지 적용되면서 하드웨어 전반의 경쟁력을 재정비했다.

삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 공개한 갤럭시 S26 시리즈의 핵심은 ▲엑시노스 2600 기반 성능 구조 재정비 ▲전문가 수준의 카메라 경험 ▲에이전틱 인공지능(AI) 기반 실행 구조 ▲강력한 사생활 보호·보안 기능 등으로 요약된다.

◆ 엑시노스 2600, 발열 구조부터 손봤다

이번 시리즈에서 가장 주목되는 변화는 플러스·기본 모델에 적용된 '엑시노스 2600'이다. 단순 성능 향상이 아니라 구조적 보완에 초점이 맞춰졌다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 시리즈 스카이블루. 2026.02.25 kji01@newspim.com

엑시노스 2600 [사진=삼성전자]

엑시노스 2600에는 칩에서 발생하는 열을 보다 빠르게 밖으로 전달하는 구조가 새롭게 적용됐다. 고부하 AI 연산이나 장시간 게임 구동 시 과열로 인한 성능 저하를 줄이는 것이 목적이다.

울트라 모델에는 열을 넓게 분산시키는 대형 베이퍼 챔버가 적용됐으며, 기존 대비 방열 성능을 20% 이상 높였다. 엑시노스의 약점으로 지적돼온 발열 문제를 패키지 단계에서 보완했다는 점에서 의미가 크다는 평가를 받는다.

울트라 모델 기준 NPU 성능은 전작 대비 39% 향상됐다. 이는 이미지 생성, 영상 보정, 음성 인식 등 AI 기반 기능을 보다 정확하고 빠르게 실행하기 위한 기반이다. CPU와 GPU도 각각 최대 19%, 24% 개선됐다.

◆ 화소 경쟁 넘어 영상 제작 영역 확장

카메라 부문에서는 2억 화소 광각과 5000만 화소 망원 카메라를 유지하면서 렌즈 구조를 다시 설계하고 조리개를 확대했다. 이에 따라 광각은 최대 47%, 망원은 37% 밝기 개선이 이뤄졌으며, 어두운 환경에서도 보다 선명한 촬영이 가능해졌다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 시리즈. 2026.02.25 kji01@newspim.com

'나이토그래피 비디오'는 촬영 과정에서 노이즈를 먼저 인식하고 줄이는 방식으로 개선됐다. 강화된 프로세서와 밝아진 조리개가 결합된 결과다.

갤럭시 최초로 적용된 'APV(Advanced Professional Video)' 코덱은 반복 편집에도 화질 저하를 최소화하도록 설계됐다. 스마트폰을 영상 제작 도구로 활용하는 소비자 수요를 겨냥한 기술이다.

'포토 어시스트'는 텍스트 입력만으로 이미지 생성과 수정이 가능하도록 개선됐다. 갤러리에서 직접 접근해 말이나 글로 원하는 편집을 요청할 수 있다. '크리에이티브 스튜디오'는 템플릿을 기반으로 콘텐츠 제작을 돕는다. '오디오 지우개' 기능은 유튜브, 넷플릭스, 인스타그램 등 서드파티 앱 지원 범위를 확대했다.

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에 위치한 팰리스 오브 파인 아트에서 개최된 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)' 행사에서 노태문 삼성전자 대표이사 DX부문 사장이 3세대 AI폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

◆ 에이전틱 AI, 화면 이해 기반 제안

갤럭시 S26의 AI는 사용자의 화면과 맥락을 이해해 필요한 정보를 제안하는 구조로 진화했다. 대표 기능인 '나우 넛지(Now Nudge)'는 화면 내용을 분석해 관련 정보를 제시하고 필요한 행동을 제안한다. '나우 브리프(Now Brief)'는 일정뿐 아니라 다양한 활동 정보를 종합해 개인화된 알림을 제공한다.

앱 자동 실행 기능도 강화됐다. 예를 들어 특정 장소로 이동을 요청하면 관련 앱을 열고 목적지를 입력하는 과정까지 자동으로 진행한 뒤, 최종 선택 단계에서 사용자에게 확인을 요청하는 방식이다.

또 제미나이, 퍼플렉시티 등 복수의 AI 에이전트를 단말에 통합해 운영체제(OS) 수준에서 AI를 구현했다는 점도 특징이다.

◆ 픽셀 단위 사생활 보호 기술

울트라 모델에는 모바일 최초 '프라이버시 디스플레이'가 적용됐다. 픽셀 단위로 빛의 확산을 제어해 전후좌우에서 화면 노출을 최소화하는 방식이다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = '갤럭시 S26 울트라'에 탑재된 '프라이버시 디스플레이(Privacy Display)' 기능. 모바일폰 최초로 측면에서 보이는 화면을 제한해 사생활 보호 기능이 강화됐다. 2026.02.25 kji01@newspim.com

일반 모드와 프라이버시 모드를 선택할 수 있으며, 핀(PIN) 입력이나 금융 앱 실행 시 자동 적용되도록 설정할 수 있다. 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 구조라는 점에서 기존 소프트웨어 기반 시야 제한 기능과 차별화된다.

AI 기반 '통화 스크리닝(Call Screening)'과 '개인정보 보호 알림(Privacy Alerts)' 기능도 추가됐다. 하드웨어 보안 솔루션 '녹스 볼트(Knox Vault)'와 '녹스 매트릭스(Knox Matrix)' 기반 다층 보안 체계도 유지된다.

