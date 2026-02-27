퓨어턴28 멀티글로스, 판매량 급증… 일일 한정수량 운영 전환

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 퓨어턴28 멀티글로스가 최근 빠르게 증가한 판매량에 따라 공식 몰에서 일일 한정 수량 판매 방식으로 전환됐다. 다양한 부위에 활용 가능한 멀티 보습 제품으로 인지도가 높아지면서 구매 수요가 꾸준히 확대된 것이 주요 요인으로 풀이된다.

이 제품은 건조함이 느껴지는 입술은 물론 눈 밑이나 피부의 국소 부위에도 사용할 수 있는 점이 특징이다. 자연스러운 윤기를 더하면서도 부담 없는 사용감을 갖추고 있어 온라인 후기 중심으로 재구매 의사가 잇따라 공유되고 있다. 특히 휴대성이 높아 계절을 가리지 않고 찾는 소비자층이 꾸준히 늘어난 것으로 전해진다.

공식 몰 측은 급격한 수요 증가로 인해 안정적인 재고 관리을 위해 하루 공급 수량을 제한하는 방식을 도입했다. 이에 따라 구매자들은 특정 시간대에 맞춰 제품을 확인하는 경우가 늘었으며, 일부 구성은 조기 품절 사례가 반복되는 상황이다.

업계에서는 "생활 보습 제품은 사용 빈도가 높아 재구매율이 높은 편"이라며 "한정 수량 운영이 지속된다면 향후 제품 인지도와 소비자 관심도가 더욱 높아질 가능성이 있다"고 전망하고 있다.

