뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산교육청, 강서구 지역 학생 통학차량 지원

기사입력 :

최종수정 :

초등학교 과밀 해소, 중고 지속 예상
2027년 명지3중 개교로 개선 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 대중교통 불편 지역인 강서구 학생들을 위해 다음달 '부산시교육청 학생 통학버스'를 제공한다고 24일 밝혔다.

이날 부산 강서구 지사중학교에서 김석준 교육감이 직접 참여하는 통학버스 사전 점검을 겸한 시승식을 개최했다.

시승식에는 김 교육감을 비롯한 학교 관계자, 학부모 등 30여 명이 참석해 통학버스를 타고 이동 경로와 소요 시간 등을 함께 점검했다.

김석준 부산교육감(가운데)이 24일 오전 지사중학교에서 학교 관계자, 학부모 등 30여 명과 함께 학새통학버스 시승식에 참석해 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시교육청] 2026.02.24

강서구 지사동은 학생들은 대중교통이 열악해 등교하는데 50분 이상 소요됐다. 이에 시교육청은 이런 학생 불편을 해소하고자 통학버스를 직접 운영키로 했다. 학생 통학시간이 20분 이상 단축될 것으로 전망하고 있다.

다음달 3일 본격 운행에 들어가는 통학버스는 등교 시간대 총 4대가 운행된다. 지사동에서 출발해 경일고등학교, 부산남고등학교, 명호고등학교 순으로 운행하며 130여 명 학생들이 이용할 것으로 예상한다.

강서구 명지지역은 신도시 조성에 따른 학령인구 증가로 과밀학급 등 교육환경이 열악한 실정이다. 부산시교육청은 이를 해소하기 위해 학교 신설, 교사 증축 및 모듈러 설치 등을 적극 추진해 왔다.

그 결과, 강서구 내 초등학교 과밀학급 비율은 2021년 42.4%에서 2025년 0.5%로 대부분 해소됐으나 중·고등학교는 일정기간 과밀이 지속될 것으로 보이며, 이를 위한 학교 신설에도 적극 나선다.

명지국제신도시 중·고등학교 과밀해소를 위해 올해 부산남고를 기존 영도구에서 강서구로 이전 개교하고, 2027년에는 (가칭)명지3중을 개교할 예정이다.

시교육청은 2029년 명지국제신도시 2단계 입주 시기에 맞춰 유치원, 초등학교, 중학교 각 1교씩을 개교할 계획이며, 고등학교 추가 설립을 위해 올해 상반기 중 교육부 중앙투자심사도 준비하고 있다.

에코델타시티 지역의 경우 공동주택 입주 시기에 맞춰 유치원, 초등학교, 중학교를 새롭게 설립·운영하고 있으며 다음달에는 유치원 2개원, 초등학교 1교, 특수학교 1교가 개교를 앞두고 있다.

시교육청은 2029년까지 에코델타시티 지역에 8개의 학교를 추가로 설립해 적정 학생 배치를 통한 양질의 교육환경을 조성할 계획이다.

김석준 교육감은 "통학 여건이 열악한 지역 학생의 이동 부담을 덜어주기 위한 통학버스 운영과 적정 학생 배치를 위한 선제적 학교 설립을 통해 명지지역과 에코델타시티의 교육 여건을 개선할 것"이라며 "학생을 최우선으로 하는 교육환경 조성에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

