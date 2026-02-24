경기도평생교육진흥원 '경기 재도전학교' 1기 교육생 50명 모집

"실패는 끝이 아니라 또 다른 도전의 출발점"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도평생교육진흥원이 취·창업에 실패한 청년과 중장년의 재도약을 지원하는 '경기 재도전학교' 1기 교육생 50명을 모집한다고 24일 밝혔다.

경기 재도전학교 홍보물. [사진=경기도]

'경기 재도전학교'는 실패 경험으로 인한 심리적 위축을 극복하고, 재취업·재창업을 위한 실질적 역량을 강화하는 데 초점을 맞춰 기획됐다. 프로그램은 ▲힐링 프로그램 ▲심리 회복 과정 ▲취·창업 직무교육 ▲분야별 전문가 특강 등으로 구성된다.

모집 기간은 2월 25일부터 3월 15일까지로, 경기도평생교육진흥원 누리집(gill.or.kr)을 통해 신청할 수 있다. 선발된 참여자는 3월 23일부터 3월 27일까지 4박 5일간 경기도 내 연수시설에서 합숙형 프로그램에 참여하게 된다.

박명혜 경기도평생교육진흥원장 직무대행은 "실패는 끝이 아니라 또 다른 도전의 출발점"이라며 "재도전학교를 통해 참여자들이 심리적 안정과 실질적 역량을 동시에 갖추고 새로운 출발을 할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 경기도와 경기도평생교육진흥원은 지난해 경기 재도전학교 4기수 운영, 200명 수료에서 올해는 5기수, 250명 지원으로 확대할 계획이다. 올해 2~5기 모집과 운영은 6월부터 진행된다.

1141world@newspim.com