美 의회 조사 마친 쿠팡 "韓 상황 유감, 건설적 해결 위해 노력"

로저스 쿠팡 대표, 美 하원 법사위서 7시간 비공개 조사

쿠팡Inc "한미 가교 역할로 양국 이익 도움 되기를 희망"

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표가 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 23일(현지시간) 미국 연방 하원 법사위원회의 청문회에 출석한 데 대해 쿠팡이 "미 하원 의견청취로까지 이어진 한국에서의 상황에 대해 유감스럽게 생각한다"는 입장을 냈다.

로버트 포터 쿠팡Inc 글로벌 대외협력 최고책임자(CGAO)는 이날 로저스 대표의 청문회 증언 이후 성명을 내고 "건설적인 해결 방안을 찾기 위해 여전히 노력하고 있다"며 이같이 밝혔다.

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB]

이어 "좀 더 포괄적으로는 미국과 대한민국의 가교 역할을 할 수 있기를 바라며 이를 통해 양국 경제 관계의 개선, 안보 동맹 강화, 무역과 투자를 증진해 양국의 이익에 동시에 도움이 될 수 있기를 바란다"고 말했다.

로저스 대표는 이날 워싱턴DC 레이번 하원 빌딩에서 열린 미국 하원 법사위에 출석해 7시간가량 비공개 증언 청취를 위한 위원회 조사(deposition)에 응했다.

그는 회의장에 들어서기 전 '한국 소비자들에게 전할 메시지가 있느냐', '오늘 어떤 내용을 증언할 예정이냐'는 한국 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않은 채 회의실로 향했다.

이번 청문회는 공화당 소속 짐 조던 하원 법사위원장 등이 "한국 정부가 미·일 무역 합의에도 불구하고 쿠팡을 표적 공격하고 있다"며 로저스 대표에게 소환장을 발부하면서 이뤄졌다.

미 하원 법사위는 쿠팡의 개인정보 유출 사태 이후 이뤄지고 있는 한국 정부의 대대적인 조사가 미국 기업에 대한 차별적 대우라고 의심하고 있다.

