부산시, 하얀비둘기 유기동물 긴급 보호 완료…"직영 보호시설 필요"

70마리 입양, 30마리 민간위탁 분산

직영 보호 시설·입양센터 확충 계획



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 민간위탁 동물보호센터 종료로 인도적 처리 위기에 몰린 유기동물 100여 마리를 모두 구조했다.

시는 지난해 12월 운영을 종료한 (사)하얀비둘기 보호 동물 100여 마리에 대해 동물보호단체와의 입양을 지원하고, 미입양 동물을 관내 다른 민간위탁 센터로 분산 배치해 긴급 보호 조치를 완료했다고 24일 밝혔다.

부산시가 지난해 12월 운영이 종료된 민간위탁 동물보호센터 유기동물 100여 마리에 대해 동물보호단체 입양을 지원하고, 미입양 동물은 관내 다른 민간위탁 동물보호센터로 분산 배치하는 등 긴급 보호 조치를 완료했다.[사진=게티이미지뱅크]

현재 부산 시내 운영 중인 민간위탁 동물보호센터는 부산동물보호센터, (사)유기동물 및 동물보호관리협회, (사)동부유기동물보호협회, 청조동물병원, 동구종합동물병원 등 총 5개소다.

(사)하얀비둘기는 사상구·사하구·강서구와의 위탁 계약 하에 운영됐으나 내부 사정으로 지난해 12월 31일 문을 닫았다. 해당 구청들은 재정 여건 등을 이유로 남은 유기동물 보호 대책을 마련하지 못해 안락사 위기 상황이 발생했다.

이에 부산시는 센터와 협력해 단체·개인 입양을 추진했다. 운영 종료 후 올해 2월 11일까지 70여 마리가 새 가족을 맞았고, 나머지 30여 마리는 5개 민간위탁 센터로 분산 보호 조치했다.

분산 보호 동물들은 앞으로 행동교정, 질병치료, 미용관리 등을 거쳐 입양을 지속 추진한다. 시는 관련 비용에 예비비를 투입해 지원한다.

박형준 시장은 "위기 동물 구호에 힘써준 시민과 단체에 감사드린다"며 "이번 일을 계기로 직영 보호시설 필요성을 확인하고, 동물복지 증진과 안정적 유기동물 체계 구축을 위해 직영 센터 건립과 입양센터 확충을 추진하겠다"고 말했다.

