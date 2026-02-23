전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
문화·연예 문화·연예일반

'블러디 플라워' 화제작 자리매김, 연휴 이후 몰아보기 효과

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=설 연휴 이후 몰아보기 흐름을 탄 '블러디 플라워'가 시청자들의 관심을 끌어올리며 화제작으로 자리매김했다.

'블러디 플라워'는 모든 불치병을 치료할 수 있는 능력을 가진 연쇄살인범을 둘러싼 사람들의 이야기를 그린 미스터리 스릴러다. 현재 6화까지 공개된 가운데 작품을 향한 언급량과 검색량이 뚜렷한 상승 곡선을 그리며 X와 인스타를 중심으로 화제성이 확산되고 있다.

소셜 분석 결과, 작품 관련 언급량 및 도달량은 연휴에만 4천 건 이상을 기록하며 연휴 이후 몰아보기 효과를 입증했다. 특히 X에서 가장 높은 언급량을 나타냈으며, 공식 계정 콘텐츠의 리포스트와 해외 팬들의 반응이 활발히 이어지며 글로벌 팬들의 관심 또한 두드러졌다. 전개가 시원하다는 평가와 함께 배우 려운을 비롯한 출연진의 열연에 대한 호평이 이어지며 작품성과 대중성을 동시에 잡았다는 평가가 확산되고 있다.

회차가 거듭될수록 '생명'과 '법', '정의'라는 묵직한 질문을 날카롭게 파고드는 서사와 법정 공방을 중심으로 한 인물 간 대립 구도가 몰입도를 끌어올리며 정주행 수요를 자극하고 있다.

"굉장히 흥미진진합니다. 계속 기다려지네요"(키노라이츠, 새******), "나머지 에피소드를 기다리겠습니다"(인스타그램, @z*********), "이우겸 보는 날도 이제 담주면 끝남.."(X, @d*******), "몰입감이 좋고 다음 화가 기대"(키노라이츠, 덤******), "려운 연기 미친건가ㅜㅜ(p)"(유튜브, @m*****) 등 '블러디 플라워' 작품과 배우를 향한 폭발적인 호응이 이어지고 있다.

식을 줄 모르는 화제성과 호평 속에 정주행과 재시청 열기가 확산되며 대세 흐름을 이어가고 있는 '블러디 플라워'는 현재 6화까지 공개되며 후반부를 향해 나아가고 있다. 의료 시연 성공과 법원의 판단, 그리고 채움메디컬센터 채 의장을 둘러싼 새로운 국면까지 더해지며 이야기의 밀도는 한층 높아졌다. 단순한 장르적 긴장감을 넘어 사회적 논쟁을 불러일으킬 법한 설정과 캐릭터 중심 서사가 맞물리며 작품은 연휴 이후 가장 뜨거운 화제작으로 부상했다.

이제 단 2개의 에피소드만을 남겨둔 가운데, 남은 진실을 둘러싼 운명적 대결이 예고된 '블러디 플라워' 7, 8화는 오는 2월 25일 디즈니+를 통해 공개된다.

iaspire@newspim.com

사진
사진
