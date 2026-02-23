전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

노원구,정월대보름에 경춘철교서 전통놀이 축제

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

3월 2일 100가족 연날리기 경연·윷놀이 대항전 진행
철교 위 전통놀이 행사…문화 공간 확장 모델로 눈길

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시 노원구 노원문화원은 정월대보름을 맞아 오는 3월 2일 경춘철교 일대에서 전통민속한마당 '연날리고! 윷치고! 즐기고!'를 개최한다고 23일 밝혔다. 이번 행사에는 100개 가족 단위 팀이 참여하는 연날리기 경연대회와 다양한 전통놀이 체험 프로그램이 선보여질 예정이다.

경춘철교는 1939년 일제강점기 동안 개통된 경춘선 철도 노선의 일부로, 서울과 춘천을 연결하는 중요한 교통수단이었다. 이 노선은 70년 이상 수도권과 강원지역을 연결하며 중요한 역할을 했으나, 2010년 12월에 폐선됐다. 현재는 철길이 숲길과 산책로로 재정비되어 지역 주민들이 이용하고 있다.

노원문화재단이 오는 3월 2일 개최하는 '연날리고! 윷치고! 즐기고!' 포스터.[노원문화재단 제공]

행사는 경춘선 숲길과 철교라는 역사적 공간에서 구민들이 직접 전통문화를 체험하도록 기획됐다. 연날리기, 윷놀이 등 놀이 중심 프로그램을 통해 세대 간의 교류를 활성화하고, 잊혀진 민속문화를 되살린다는 목표를 갖고 있다. 특히 철교 위에서의 연날리기는 서울 자치구 최초의 시도로, 문화 공간 확장의 모델로 기대를 모은다.

연날리기 경연대회는 어린이를 포함한 가족 2인 1개조로 진행되며, 사전 신청을 통해 선발된 팀이 참가할 예정이다. 참가 가족은 행사 당일 오전 10시부터 월계보건지소에 모여 연 제작 후 하늘에 띄우게 된다. 예선은 녹천중학교 운동장에서 치러지고, 결승은 경춘철교에서 진행된다.

심사는 연의 비행 안정성, 조종 능력, 비행 시간 등을 평가하여 최종 우승팀을 선정한다. 결승전 결과에 따라 메달, 상장, 기념품이 수여된다.

또 오전 11시 30분부터는 경춘철교 입구에서 19개 동의 대표 선수들이 참여하는 동 대항 윷놀이 경연대회가 열리며, 각 동에서 선발된 4명의 선수가 토너먼트 방식으로 우승 동을 가린다. 예선을 통과한 8개 팀이 결승에서 치열한 승부를 벌일 예정이다.

행사장에는 연 만들기 체험, 제기 만들기 체험, 투호놀이 등 다양한 전통놀이 체험 프로그램이 제공되며, 관람객에게는 부럼으로 구성된 선물 꾸러미가 제공된다.

박영래 노원문화원 사무국장은 "지역의 역사 공간을 문화 무대로 확장한 의미 있는 시도"라며 "구민 참여형 전통축제를 통해 생활 속 민속문화를 지속적으로 확산해 나가겠다"고 말했다.

jycafe@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동