강릉시·노인인력개발원, ESG 연계 노인일자리 만든다

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시가 한국노인인력개발원 강원지역본부와 손잡고 어르신의 경력과 전문성을 살린 공공부문 일자리 확대에 나선다.

강릉시가 한국노인인력개발원 강원지역본부와 '노인역량활용사업 추진을 위한 업무협약'을 체결했다.[사진=강릉시] 2026.02.23

강릉시는 23일 한국노인인력개발원 강원지역본부와 '노인역량활용사업 추진을 위한 업무협약'을 체결하고, 국비 1억2000만원을 확보해 지역 맞춤형 노인 일자리 창출에 나선다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 양 기관은 노인역량활용사업을 비롯해 문화유산 돌봄, 생태계 보전 등 ESG(환경·사회·지배구조) 분야와 연계한 일자리 모델을 체계화해 어르신들의 경력과 전문성을 지역 자산으로 활용할 계획이다.

시는 안전·환경, 국가 문화유산 관리와 연계한 공공 일자리를 발굴하고, 한국노인인력개발원 강원지역본부는 사업 관리와 예산 지원, 노인일자리 운영 전반에 대한 행정 실무를 맡는다.

박찬영 강릉시 경제진흥과장은 "이번 업무협약을 계기로 양질의 공공 일자리를 지속적으로 만들어 어르신들의 소득 기반을 강화하고 사회 참여 기회를 넓히겠다"고 말했다.

