진주시, 우주항공기업 투자 본격화…산단 집적도 가속

하나에어로, 진주지구 투자 협약 체결

철도 개통으로 수도권 접근성 향상

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 미래 핵심산업으로 육성 중인 우주항공 분야에서 실질적 투자 성과를 내기 시작했다고 23일 밝혔다.

시가 추진 중인 '경남우주항공국가산업단지(진주지구)' 기업 유치 활동이 실제 투자 집행으로 이어지고 있다.

하나에어로다이내믹스 손창환 대표이사[사진=진주시] 2026.02.23

는 그간 산업단지 내 기업 맞춤형 지원과 입주기업 간 연계 인프라 구축에 행정 역량을 집중해 왔다. 단순한 부지 공급을 넘어 기업이 필요로 하는 지원 체계를 마련한 점이 투자 성과의 배경으로 꼽힌다.

항공기 부품 전문기업 ㈜하나에어로다이내믹스가 최근 진주지구에 본격적인 투자를 시작하면서 주목받고 있다. 이 회사는 2025년 10월 경상남도·진주시와 투자협약(MOU)을 맺고 산단 입주를 공식화했으며, 지난 1월 8일 부지 분양계약을 체결한 후 20일 추가 부지 확보 계약에도 나섰다. 이를 통해 중장기 확장 전략을 구체화한 상태다.

하나에어로다이내믹스는 세계적 헬리콥터 제작사인 벨 텍스트론(Bell Textron)의 핵심 부품을 공급하는 국내 유일 1차 협력업체로, 항공 부품 제조 기술력을 세계 시장에서 인정받고 있다. 최근에는 이스라엘항공우주산업(IAI)과 일본 스바루(SUBARU)의 협력업체로도 등록하며 글로벌 공급망에서 입지를 강화했다.

시는 이번 투자를 계기로 기업 유치에서 실질적 투자가 이어지는 선순환 구조가 자리 잡을 것으로 기대하고 있다. 경남우주항공국가산단을 중심으로 우주항공과 미래항공모빌리티(AAV) 산업을 지역 핵심 성장축으로 육성할 계획이다.

진주의 항공 산업 기반도 탄탄하다. 시는 한국항공우주산업(KAI)의 회전익비행센터가 운영 중이며, AAV 실증센터를 구축하고 있어 기술 검증부터 실증, 상용화까지 지역 내 연계가 가능하다. 이는 입주기업의 연구개발과 생산 활동을 통합 지원하는 기반이 되고 있다.

지난 6일 착공한 남부내륙철도는 진주와 수도권 접근성을 크게 높일 전망이다. 시는 연구개발 기능은 수도권에, 시험·생산 기능은 진주에 배치하는 '기능 분산형 모델'을 통해 기업 이전과 신규 투자를 유도할 방침이다. KTX망을 활용한 신속한 물류 체계도 산업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

시 관계자는 "진주시는 우주항공산업 선도를 위한 인프라를 지속적으로 확충해 왔다"며 "기업이 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 지원해 지역 산업 활성화와 양질의 일자리 창출로 이어가겠다"고 말했다.

