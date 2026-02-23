전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
전남·광주 행정통합 맞물린 초광역 산업협력 시동

호남권 첨단 바이오헬스 복합단지 조성 공동추진위원회 출범

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도와 광주광역시가 행정통합 논의와 연계한 초광역 산업협력의 첫 단계로 '호남권 첨단 바이오헬스 복합단지' 조성에 공동 대응하며 미래 성장동력 확보에 나섰다.

두 시·도는 23일 국회의원회관에서 '호남권 첨단 바이오헬스복합단지 공동추진위원회' 발대식을 열고 협력체계를 공식 가동했다고 밝혔다.

이날 행사에는 국회와 관계기관 주요 인사도 자리를 함께해 단지 조성에 힘을 실었다.

[사진=전남도] 2026.02.23

위원회는 선경 K-미래헬스추진단장과 강위원 전남도 경제부지사, 김영문 광주시 문화경제부시장을 중심으로 산·학·연·병·관 각 분야 전문가 총 13명으로 구성됐다.

이들은 앞으로 단지 조성계획을 구체화하고 실질적 실행 전략을 마련하는 구심점 역할을 한다. 특히 관련 특별법 개정 대응과 국비 확보를 위한 대외 협력을 강화하고, 정부·산업계·연구기관을 잇는 네트워크를 구축해 단지 지정 준비에 총력을 기울일 예정이다.

현재 국회에서는 안도걸·전진숙 국회의원이 각각 대표 발의한 첨단의료복합단지 특별법 개정안을 논의 중이다. 호남권 첨단 바이오헬스 복합단지 조성을 위해서는 개정안 통과가 필수적인 만큼, 전남·광주는 국회, 관계기관과 긴밀히 소통하며 체계적 지정 절차를 밟을 계획이다.

이번 공동 대응은 광주·전남 행정통합 논의와 맞물려 추진되는 초광역 산업협력 일환이다. 전남의 화순 백신산업특구와 광주의 AI 기반 의료기기·디지털헬스산업 역량을 연계해 국가 바이오헬스 산업을 선도하는 핵심 거점을 육성한다는 구상이다.
 
강위원 부지사는 "공동추진위원회 출범은 단지 조성을 위한 실질적 공동 대응의 시작"이라며 "전남과 광주가 정부 추가 지정에 대비한 최적의 후보지임을 입증하겠다"고 밝혔다.

호남권 첨단바이오헬스복합단지가 조성되면 백신·면역치료제·AI 의료기기 등을 아우르는 원스톱 산업 생태계가 구축돼 국가 바이오산업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대된다.

ej7648@newspim.com

