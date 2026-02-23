경북도의회, '이재혁 경북도개발공사 사장 1년 연임' 인사청문 보고서 채택

23일, 인사청문회...이재혁 후보자 정책비전·경영 성과 검증

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도의회가 23일 인사청문회를 열고 3월 임기가 만료되는 경상북도개발공사 이재혁 사장의 1년 연임에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했다.

이날 인사청문위원회는 경상북도개발공사를 소관으로 하는 상임위원회인 건설소방위원회 위원 10명과 의장 추천 위원 3명 등 13명으로 구성됐다.

이번 인사청문회는 경상북도개발공사의 역할과 중요성을 고려하여 후보자의 지난 5년간의 경영 성과와 향후 직무 수행 계획, 가치관, 도덕성 등을 종합적으로 검증하기 위해 마련됐다.

특히 경북도의 인구 감소와 지역 균형 개발 문제와 관련하여, 경상북도개발공사 차원에서 수행할 수 있는 역할과 대책 마련을 촉구했다.

청문위원들은 이 후보자를 상대로 ▲경북대구행정 통합과 개발공사 통합 문제 ▲도청 신도시 활성화 지연 ▲재무 구조 및 부채 관리 ▲신재생에너지 사업 리스크 ▲위수탁 수수료 개선 ▲조직 및 청렴도 문제 ▲적극적 경영 등에 대해 심도 있는 질의를 진행했다.

이재혁 후보자는 최종 발언에서 "현재 경기 침체 등 경영 여건이 어려운 상황이지만 임직원들과 함께 현안 해결에 최선을 다하겠다"며 "인사청문회에서 제기된 지적과 고견을 경영에 적극 반영하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

박순범 위원장(칠곡)은 "경상북도개발공사가 공공기관으로서의 책임성과 경쟁력을 확보하고, 도민의 복리 증진에 기여하길 바란다"고 당부했다.

