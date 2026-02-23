김영록 전남지사 "행정통합, 특정 지역 피해 없도록 지혜 모을 것"

한국노총 광주지역본부서 노동계 의견 청취

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전라남도지사는 23일 광주광역시 한국노총 광주지역본부를 찾아 전남·광주 행정통합과 관련한 노동계의 의견을 듣고, 특정 지역이나 단체에 피해가 발생하지 않도록 신중히 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.

김영록 지사는 이날 한국노총 광주지역본부 2026년 제1차 운영위원회에 참석한 후 윤종해 의장을 비롯한 산별 노조위원장들과 행정통합 후 미래에 대한 다양한 의견을 나눴다.

김영록 전남지사 한국노총 광주지역본부 방문. [사진=전남도] 2026.02.23 ej7648@newspim.com

이 자리에서 민소식 광주광역시교육청 노동조합 위원장은 통합 이후 교육청 직원들의 근무지 이동에 대한 불안감을 토로하고, 박만 광주은행 노동조합 위원장은 한국노총 광주지역본부의 열악한 환경을 개선하기 위한 지원 필요성을 제기했다. 또 24시간 어린이집 확대 적용 등 노동자 복지 강화를 요구하는 목소리도 나왔다.

이에 대해 김영록 지사는 "모든 것은 상식을 기준으로 법과 제도를 지키면서 최대한 논의해서 결정해야 한다"며 "전남과 광주의 통합이 특정 지역이나 단체, 일개인에게까지도 손해가 되거나 피해를 줘서는 안 된다는 것이 일관된 생각"이라고 말했다.

이어 "통합 이후 여러 상황에 대해서도, 지금까지 해왔던 것처럼 현장의 목소리를 최대한 듣고 대부분이 수긍할 수 있는 지혜로운 방안을 마련하겠다"고 덧붙였다.

김영록 지사는 또 한국노총 광주지역본부의 숙원사업인 노동인권회관 건립에 대해 "통합 이후 적극적으로 검토하겠다"고 말했다.

김 지사는 향후에도 광주·전남 통합 논의 과정에서 노동계를 비롯한 각계각층의 의견을 폭넓게 수렴하고, 상생과 균형발전의 관점에서 합리적 대안을 모색할 방침이다.

