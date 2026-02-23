강원특별자치도, 폐광지역 재가진폐재해자 일자리 지원

'지역공동체 사업' 가동

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도가 석탄산업 종사자와 가족들의 생활 안정을 위해 폐광지역 일자리 지원에 나선다. 도는 23일 태백·삼척·영월·정선 4개 시군을 대상으로 '2026년도 폐광지역 지역공동체 일자리 사업'을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 폐광 이후 급격한 인구감소와 경제 침체를 겪고 있는 지역에서 재가진폐재해자의 소득·일자리 창출과 생활 안정을 도모하기 위한 공공일자리 프로그램이다. 선발 인력은 황지연못·문화광장 가꾸기, 도계 유리나라·나무나라 환경정비, 야생화 마을 꽃길 조성, 읍내 환경정비 등 지역 특색을 살린 20개 사업에 투입돼 공공근로와 생활서비스를 제공한다.

강원도청.[사진=강원도] 2023.03.06 onemoregive@newspim.com

지원 대상은 폐광지역에 주민등록을 둔 재가진폐재해자와 그 배우자·직계존비속을 우선 선발하며, 인원이 부족할 경우 각 시군 자체 기준에 따라 일반 주민으로 범위를 넓힌다. 신청자는 폐광지역 거주 재가진폐재해자로서 보유 재산 4억원 미만, 가구소득 기준 중위소득 80% 이하 요건을 충족해야 하며, 구체적인 선발 인원과 근무 조건은 각 시군별 공고를 통해 확인할 수 있다.

강원특별자치도는 2017년 사업 시작 이후 지난해까지 총 830명의 일자리를 제공해 폐광지역의 '든든한 버팀목' 역할을 해왔다. 도는 더 많은 재가진폐재해자가 참여할 수 있도록 향후 소득 기준 완화 등 진입 장벽을 낮추는 방안을 적극 검토한다는 방침이다.

손창환 강원특별자치도 제2청사 글로벌본부장은 "이번 사업이 국가 발전을 위해 헌신하신 석탄산업 종사자들의 자긍심을 높이고, 실질적인 가계 안정에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 폐광지역 주민들이 체감할 수 있는 맞춤형 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

