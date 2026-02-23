전주시, 수소저장용기 인증시험센터 개소…탄소·수소 융복합 '가속'

600L급 대형 용기 시험 인프라 국내 최초 구축

탄소소재 소부장 특화단지 위상 강화 및 상용화 촉진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 탄소섬유와 수소저장 기술을 결합한 산업 생태계 확장에 본격 나섰다.

시는 23일 팔복동 산업단지 내 한국탄소산업진흥원에서 우범기 시장과 관계기관, 기업인 등 150여 명이 참석한 가운데 '수소저장용기 인증시험센터' 개소식을 개최했다.

이날 참석자들은 사업 추진 경과를 공유하고, 대형 수소저장용기 시험 장비 가동 현장을 시찰했다. 그동안 해외에 의존해 온 고난도 인증시험을 국내 기술로 수행할 수 있는 기반이 마련됐다는 평가다.

수소저장용기 인증시험센터 개소식[사진=전주시]

2022년부터 지난해까지 총 210억 원이 투입된 센터는 수소가스 반복가압·가스투과·파열시험 장비 등 기업이 개별 구축하기 어려운 8종의 첨단 설비를 갖췄다.

특히 600L급 대형 수소저장용기 시험이 가능한 국내 유일 인프라로 주목받고 있다.

센터 개소로 국내 제조업체들은 해외 인증에 따른 시간·비용 부담을 줄일 수 있게 됐으며, 핵심 탄소 기술의 해외 유출 방지와 기술 자립도 강화 효과도 기대된다.

탄소복합재 기반 수소용기 상용화 촉진과 국내 탄소섬유 수요 확대에도 기여할 전망이다.

아울러 지난 3월 가동한 소부장 특화단지 테스트베드와 연계해 '탄소소재 소부장 특화단지'로서의 입지도 강화된다.

한국탄소산업진흥원은 향후 센터를 국제표준 시험·교정 기관으로 인정받고, 해외 인증기관과 협력해 글로벌 시험인증 거점으로 육성한다는 계획이다.

우범기 시장은 "전주는 대한민국 탄소산업의 핵심 거점"이라며 "탄소 기업 유치와 산업 집적화를 가속화해 미래 신산업을 선도하는 도시로 도약하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com