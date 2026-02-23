조승환 비상초 교장, 첫 시집 '달과 소쩍새' 출간

36년 교직 생활 담은 시 101편 수록…"시 읽다 생각에 잠긴다면 충분"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 36년째 교단에 서온 조승환 비상초등학교 교장이 첫 시집 '달과 소쩍새'를 출간했다.

시집은 계절과 도시, 마음의 균열, 아이들과 함께한 시간, 길과 자연의 숨결 등을 주제로 한 시 101편을 다섯 갈래로 묶었다.

조승환 비상초 교장. [사진=청주교육청] 2026.02.23 baek3413@newspim.com

조 교장은 교사로서의 경험을 바탕으로 일상의 사물과 관계, 언어와 침묵 사이의 미세한 감정을 담아냈다.

그는 "특별한 언어를 꿈꾸지 않는다"며 "시를 읽다 문득 생각에 잠기게 된다면 그것으로 충분하다"고 말했다.

이어 "이 시집이 끝이 아니라 과정이기를, 완성이 아니라 기록이기를 바란다"며 "오늘의 흔적이 내일의 누군가에게 작은 숨 고르기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

시집은 화려한 표현보다 담백한 문체가 특징이다.

교단을 배경으로 한 작품에서는 아이들과의 관계에서 배운 기다림과 배려를 담담하게 드러내, 조용한 울림을 전한다.

충남 금산 출신인 그는 2009년 '계간 문예운동'으로 등단했다.

청주교육대학교를 졸업하고 한국교원대학교 대학원에서 초등국어교육을 전공했으며, 교사·교감·교장을 거쳐 현재 비상초등학교 교장으로 재직 중이다.

