민형배 의원 "여수국가산단, 소부장 특화단지로 대전환"

범용 석유화학 한계 극복…첨단 소재 공급망 구축

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 의원이 23일 여수국가산업단지를 '소재·부품·장비(소부장) 특화단지'로 육성해 구조적 위기를 극복해야 한다고 제안했다.

민 의원은 이날 보도자료를 내고 "범용 석유화학 중심 산업구조의 한계를 극복하고 배터리·반도체·자동차·우주항공 등 국가 핵심 산업의 근간이 되는 소부장 산업을 집중 육성함으로써 산업 경쟁력 제고와 공급망 안보 강화를 동시에 달성해야 한다"고 밝혔다.

광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있는 민형배 더불어민주당 의원. [사진=박진형 기자]

민 의원은 "LG 화학, GS 칼텍스, 롯데케미칼, 금호석유화학 등 국내 대표 화학기업을 앵커기업으로 삼아 수요 창출과 공정 전환, 실증 및 초기 물량 확보가 연계된 완결형 소부장 산업 생태계를 구축해야 한다"고 설명했다.

즉 앵커기업은 전략산업용 소재의 안정적 수요처이자 기술 축적의 중심 역할을 수행하고 중소·중견 소부장 기업은 연구·개발 및 사업화 단계에서 대기업과 긴밀히 연계되어 시장 진입이 빠르게 가능하도록 지원받는 생태계를 구축한다는 것이다.

민 의원은 "특화단지 조성과 함께 디지털 전환과 저탄소 공정 혁신을 병행해 글로벌 탄소규제에도 대응할 것"이라며 "여수산단이 국제 경쟁력을 갖춘 지속가능 산업단지 모델로 거듭나야 한다"고 강조했다.

끝으로 "여수 소부장 특화단지는 침체된 화학산업의 회복을 넘어 대한민국 산업 공급망을 근본적으로 강화하는 국가 전략"이라며 "여수를 전략산업 핵심 소재의 중심지이자, 국가 산업의 심장으로 키워내겠다"고 덧붙였다.

