2026.02.24 (화)
경남도, 3.3조 투자유치…AI·우주항공 등 첨단산업 축 조성

19개 기업과 협약, 1100개 일자리
산업 고도화 및 지역경제 선순환

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 원자력·우주항공·방산 등 주력 산업과 인공지능(AI) 데이터센터 등 미래 첨단산업 분야에서 총 3조3000억 원 규모의 투자를 이끌어내며 '경남형 인공지능 대전환(AX)'의 토대를 다졌다.

도는 23일 도청 대회의실에서 19개 기업, 9개 시·군(창원·사천·밀양·양산·함안·창녕·고성·하동·함양)과 투자협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 도는 1100여 개의 신규 일자리를 창출하고 산업 전반의 경쟁력 강화와 지역경제 선순환 구조 구축을 기대하고 있다.

23일 오후 경남 도청 대회의실에서 열린 19개 기업 및 9개 시군과 함께 약 3조 3000억 원 규모의 투자협약식[사진=경남도] 2026.02.23m

협약에 따라 원자력·우주항공·방산을 비롯해 지능형 로봇, 미래 모빌리티(UAM), 제조 AI 등 신산업 기업들이 도내에 생산시설을 신·증설한다. 경남도는 이번 투자가 산업의 고도화와 구조 다변화를 이끄는 계기가 될 것으로 내다봤다.

박완수 지사는 협약식에서 "제조업은 국가경제의 근간이며, 특히 소재·부품 산업은 모든 산업의 기초가 된다"며 "경남은 대한민국 제조업의 수도로서 산업 간 연계 효과를 극대화할 최적의 입지를 갖추고 있다"고 말했다.

박 지사는 또 "전국이 인공지능 산업에 나서고 있지만, 경남은 특히 '피지컬 AI' 분야에 특화해 정부 국정과제로 반영됐다"며 "1조 원이 넘는 실증 및 기술개발 투자가 진행 중인 만큼 경남이 관련 산업의 중심에 서게 될 것"이라고 강조했다.

이번 협약은 지역별 특화산업을 중심으로 진행돼 경남 전역의 균형 성장을 꾀한다. 창원에는 두산에너빌리티 등 원자력·방산·로봇 분야 8개 기업이 4000억 원을 투자하고 사천에는 DLHI 등 항공기 부품기업 3곳이 440억 원을 투입해 우주항공 산업 생태계를 강화한다.

하동에는 한국남부발전이 1조3000억 원을 들여 친환경 LNG 복합발전소를 건립하며 함양에는 오리드코리아가 AI 데이터센터를 구축해 정보통신 인프라를 확충한다. 밀양에는 나노융합국가산단 내 ㈜빈푸드(250억 원), 오웰테크(200억 원)가 신공장을 세우며 양산에는 우정약품이 300억 원을 투자해 물류시스템을 확장한다.

이 밖에 고성의 엔디티엔지니어링은 무인드론 상용화시설과 LNG 기자재 공장을 550억 원 규모로 신설하고, 함안의 대한파카라이징(305억 원), 창녕의 엘엠에이티(220억 원)는 각각 금속 표면처리와 알루미늄 소재 거점을 구축한다.

한편 도는 지난해까지 129개 기업으로부터 10조4020억 원의 투자를 유치했다. 도는 이 같은 흐름을 이어가기 위해 기업 지원체계를 강화하고 안정적 투자환경 조성에 행정 역량을 집중할 방침이다.

news2349@newspim.com

