창원시, 제64회 진해군항제 준비 본격화

교통 편의 위한 대책 실행 계획
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 제64회 진해군항제의 성공 개최를 위해 본격적인 준비에 나섰다.
시는 23일 진해구청 중회의실에서 장금용 시장 권한대행 주재로 '진해군항제 준비보고회'를 개최했다고 밝혔다.
이날 회의에는 경찰, 군부대, 유관기관 관계자와 창원시 축제위원 등 40여 명이 참석해 주요 행사 추진계획과 안전·교통·위생 분야 대책을 점검했다.
시는 특히 여좌천, 경화역, 중원로터리 등 인파가 집중되는 주요 행사장의 안전관리 대책을 논의하고 현장 대응 인력 배치와 상황별 매뉴얼을 구체화했다. 임시주차장 확보, 무료셔틀버스 운영, 주말 교통관리 등 방문객 편의를 위한 교통대책도 병행 추진하기로 했다.
김만기 문화관광체육국장은 "64회 진해군항제의 체계적 운영을 위한 사전 점검의 자리였다"며 "민·관·군·경 협력체계를 강화해 시민과 관광객 모두에게 만족스러운 봄 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
올해로 64회를 맞는 진해군항제는 오는 3월 27일부터 4월 5일까지 진해구 일원에서 열린다. '진해군악의장페스티벌', '체리블라썸뮤직페스티벌', '이충무공 승전행차', '별빛축제', '블랙이글스 에어쇼', '군부대 개방행사' 등 다채로운 프로그램이 마련돼 있다.
시는 축제 개막 전까지 분야별 준비 상황을 지속 점검하고 안전관리 체계를 강화해 대한민국 대표 봄 축제로서 품격 있는 행사가 되도록 총력을 기울일 방침이다.
