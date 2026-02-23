전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

생리대처럼 '반값 교복' 나오나…"가격 아닌 '선택권' 문제"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

李 '등골 브레이커' 지목에…교육부·공정위·중기부까지 구매 구조 전반 점검
부담 키우는 건 가격보다 '풀세트 구매'…여름·겨울 정복에 생활복·체육복까지
대안으로 떠오른 바우처…학생이 필요한 품목만 고르는 방식 대두

[서울=뉴스핌] 송주원·황혜영 기자 = 이재명 대통령이 교복을 '등골 브레이커'(등골이 휠 정도로 부담스러운 상품)로 지목하면서 교육당국이 교복 가격 전수조사 등 대응에 나섰다. 지난해 말 업무보고에서 성평등가족부에 생리대 가격 문제를 거론한 뒤 유통업계를 중심으로 일부 생리대 상품이 반값 수준으로 내려간 흐름이 있었던 만큼, 교복 가격도 대폭 인하되는 것 아니냐는 관측이 나오지만 교육현장에서는 교복 문제의 핵심은 가격이 아닌 실용성과 구매 구조에 있다는 지적이 우세하다.

23일 교육계 등에 따르면 이재명 대통령은 지난 12일 수석보좌관회의에서 "최근 교복 구입비가 60만 원에 육박한다고 한다"며 "그렇게 비싸게 받는 것이 온당한지, 문제가 있다면 어떤 대책을 세울지 검토해 달라"라고 지시했다.

2025학년도 서울시 중·고교 교복 착용 현황. [사진=서울시교육청]

현재 교복 가격은 2015년 이후 학교 주관 구매 제도로 전환되면서 교육부와 17개 시·도 교육청 교복협의회가 매년 물가 상승 전망치 등을 반영해 다음 학년도 교복 상한가를 함께 정해왔다. 내년도 상한가는 이르면 오는 3월 중 결정될 것으로 예상된다.

제도 도입 당시 상한가는 28만 2000원으로 설정됐다. 지난해 상한가는 34만 4000원 수준이다. 약 10년간 상승률은 22%로 낮다고 볼 수 없지만 같은 기간 최저임금이 시간당 5580원에서 1만 320원으로 84.9% 오른 점을 고려하면 교복 가격은 상대적으로 크게 오르지 않은 편이다.

학부모와 학생들은 교복 값보다 '사야 하는 교복 항목'에 더 큰 부담을 느끼는 분위기다. 지난해 8월 서울시교육청 조사 기준 서울 관내 중·고등학교 생활복 혼용률은 74.4%에 달했다. 생활복만 착용하는 학교도 14.5%로 정복만 허용하는 학교(7.2%) 보다 많았다. 이 같은 현실에도 구매할 때에는 여름·겨울별 정복과 생활복, 체육복까지 모두 구매할 수밖에 없어 구매 부담이 커진다는 것이다.

강영미 참교육을위한전국학부모회 회장은 "대전시의 경우 교복비 30만 원을 지원하지만 학부모에게 현금이나 바우처로 주는 방식이 아니라 교복업체에 지급되고 품목이 정해져 있다"며 "정장식 교복만 지원되는 구조라 체육복·생활복은 별도 구매가 필요해 결국 추가 부담이 생긴다"라고 전했다.

그러면서 "지원이 있어도 학교가 요구하는 교복을 사려면 추가 요금을 몇 만 원 더 내야 하는 경우가 생기고, 블라우스처럼 매일 입는 품목을 여유 있게 사려면 몇십만 원이 훌쩍 더 든다는 게 학부모들의 체감"이라며 "선택권이 없으니 지원의 효능감이 크지 않다"라고 말했다.

교육현장에서 학생 자율 선택을 전제로 한 바우처 방식이 대안으로 부상하는 이유다. 교복 구매 품목을 학생 개인이 필요한 만큼 고르도록 선택권을 부여하자는 대책이다. 실제로 임태희 경기도교육감은 지난 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "정장 형태의 교복이 기본값이 되면서 매일 입는 생활복과 체육복을 추가로 구매해야 했던 것이 학부모 부담의 원인"이라며 학생 개개인의 여건에 맞춰 자율적으로 선택할 수 있는 바우처 방식 도입을 위해 관련 조례를 개정하겠다고 밝혔다.

이 대통령 발언 이후 교육부는 지난 20일 최은옥 교육부 차관 주재로 관계부처 국장들이 모여 교복 가격과 구매 체계를 전반적으로 점검하기로 했다. 20일 회의에는 재정경제부, 기획예산처, 공정거래위원회, 중소벤처기업부 등 5개 부처가 참석했으며 교복 제도 관련 부처별 대응 방안을 안건으로 첫 논의를 시작했다.

교육부 관계자는 "아직 교복과 관련해 정해진 부분은 없다"면서도 "관계부처, 시도교육청과 충분한 협의를 거쳐 논의해 나갈 예정"이라고 말했다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동