아이브, '나'에서 '우리'로 확장된 서사…"변화 넘어 진화 보여줄 것"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = MZ 워너비 아이콘 아이브가 새로운 서사를 꺼내 들었다.

아이브는 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 두 번째 미니앨범 리바이브 플러스 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "변화에서 멈추지 않고 진화한 아이브를 보여주겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

그동안 '나'를 중심으로 자신을 증명해온 아이브는 이번 앨범을 통해 시선을 '우리'로 확장한다. 단순한 이미지 변화나 강해짐을 선언하는 앨범이 아닌, 지금의 아이브가 무엇을 더 연결할 수 있을지를 고민한 결과물이라는 설명이다.

음원과 음반 모두에서 꾸준한 성과를 내고 있는 가운데 리더 유진은 "다양한 수식어를 얻을 수 있어 영광스럽다"며 "회사와 멤버들, 그리고 다이브의 응원이 있었기에 가능한 결과라고 생각한다"고 감사 인사를 했다.

리즈는 "다음이 궁금해지는 아티스트라는 수식어를 듣고 싶다"며 "그동안 공주 같은 이미지가 강했다면, 이번에는 새로운 시도를 했다. 반응이 좋아서 다행이고, 앞으로도 더 다양한 모습을 보여드리고 싶다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

장원영은 이번 앨범의 세계관에 대해 "아이브가 성장한 만큼 키워드도 확장했다"며 "아이브에 국한되지 않고 우리의 노래를 들어주는 모든 분들까지 포함한 '우리'의 이야기다. 노래를 통해 긍정적인 힘을 드리고 싶다"고 밝혔다.

가을은 "'나'에서 '우리'로 성장한 아이브의 메시지를 다시 한번 점화하고 싶었다"며 "우리뿐 아니라 리스너분들께도 공감과 위로를 드리고 싶어 '재점화'라는 키워드를 선택했다"고 설명했다.

이어 각자 솔로곡이 수록된 것에 대해 "새롭고 다양한 아이브만의 모습을 보여주는 데 있어서 어떻게 보여줄 수 있을까 고민했다"라며 "열심히 준비한 만큼 많은 분이 들어주고 사랑해 주는 것 같아서 기분이 좋다"고 밝혔다.

퍼포먼스 측면에서도 변화가 예고됐다. 리즈는 "퍼포먼스적으로 새로운 시도를 많이 했다"며 "타이틀곡 '뱅뱅' 무대에서는 남자 댄서와 함께해 힘 있고 멋있는 무대를 만들고 싶었다. 블랙홀에서는 긴 테이블을 활용한 안무도 준비했는데, 팬분들이 새롭게 느끼실 것"이라고 자신했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

레이는 성인이 된 이서를 보며 "지난해 두 번째 월드투어를 앞두고 서울 콘서트를 하면서 이서의 무대 위 변화가 인상 깊었다"며 "표정과 제스처에서 자연스러운 성장이 느껴져 언니로서 신기했다"고 말했다.

안유진은 팀워크에 대해 "개인 활동을 할 때도 서로 모니터링하고 응원한다"며 "정규 앨범을 준비하며 아이브라는 팀에 대해 다시 생각하게 됐다. 서로의 존재만으로도 큰 힘이 된다는 걸 느꼈다"고 밝혔다.

장원영은 활동 계획과 관련해 "음악방송 활동을 통해 다이브와 더 많은 시간을 보내고 싶다"며 "수치보다 팬분들을 떠올리며 작업한 앨범인 만큼, 기쁘고 긍정적인 마음으로 무대에 임하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

이번 앨범에는 더블 타이틀곡 '블랙홀', '뱅뱅'을 비롯해 '숨바꼭질', '악성코드', '파이워워크'와 멤버별 솔로 트랙까지 총 12곡이 수록됐다.

'리바이브 플러스'는 이날 오후 6시 공개된다.

moonddo00@newspim.com