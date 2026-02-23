전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
스포츠 국내스포츠

[바둑] 울산 고려아연 "통합우승" vs 원익 "우승땐 박정환 비법 공개"

2025~2026 KB리그 포스트시즌 미디어데이

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 2025~2026 KB국민은행 바둑리그 포스트시즌 미디어데이가 23일 한국기원 신관 1층 라운지에서 열렸다. 정규리그 상위 4개 팀의 감독과 주장이 한자리에 모여 우승을 향한 각오를 밝혔다.

울산 고려아연은 개막 전 우승 후보 설문조사에서 단 한 표도 받지 못했지만, 시즌 초반 3연패의 부진을 딛고 무려 10연승을 내달리며 정규리그 1위를 차지하는 이변을 연출했다.

2025~2026 KB국민은행 바둑리그 포스트시즌 미디어데이가 23일 열렸다. (맨 왼쪽부터 양건 감독, 변상일 9단, 안성준 9단, 박승화 감독, 김은지 9단, 이희성 감독, 강동윤 9단, 박정상 감독. [사진= 한국기원]

박승화 감독은 "우리 팀의 팀워크와 결속력은 리그 최고"라며 "도전자라는 초심을 잃지 않고 통합 우승을 이루겠다"고 밝혔다. 주장 안성준 9단도 "즐기는 자가 최고라 했기 때문에 우리가 우승한다"며 자신감을 내비쳤다.

지난해 준우승의 아쉬움을 안고 있는 원익은 정규리그에서 8승 3패를 기록한 김은지 9단을 앞세워 우승에 도전한다. 이희성 감독은 "선수들이 후회 없는 바둑을 두길 바란다"며 우승 시 주장 박정환 9단의 공약인 '바둑 비법 전수' 이벤트를 팬들에게 약속했다.

김은지 9단은 "바둑리그는 초속기전인 만큼, 평소 인터넷 속기 대국으로 감각을 유지하는 루틴을 지키고 있다"며 "이번 포스트시즌에서는 용병 선수와 대국해보고 싶다"고 했다.

한옥마을 전주의 5지명 강유택 9단은 정규리그 10전 전승이라는 대기록을 세우며 팀의 포스트시즌 진출에 결정적 역할을 했다. 바둑리그 최다 우승(6회) 기록 보유자이기도 한 그가 이번에도 '우승청부사' 역할을 해낼지 주목된다. 양건 감독은 "강유택과 변상일이라는 투톱을 앞세워 우승을 노리겠다"고 말했다. 주장 변상일 9단은 "정규리그 마지막 판을 이기며 운이 우리 팀에게 왔다고 느꼈다"며 우승을 자신했다.

디펜딩 챔피언 영림프라임창호의 강동윤 9단은 바둑리그 사상 최초로 정규리그 300경기 출전이라는 금자탑을 쌓았다. 그는 "이제는 팀의 리더로서 책임감을 느낀다"며 "올해도 팀의 2연패를 이끌겠다"고 각오를 다졌다. 박정상 감독은 "울산 고려아연에 빚이 있는 만큼 복수를 위해 달려가겠다"고 말했다.

포스트시즌은 2월 28일 3위 한옥마을 전주와 4위 영림프라임창호의 준플레이오프로 시작된다. 3위 팀에게는 1승 어드밴티지가 주어지며, 승리 팀은 3월 21일 원익과 플레이오프를 치른다. 최종 승자는 3월 26일 울산 고려아연과 챔피언결정전에서 맞붙는다. 우승상금은 2억5000만원, 준우승은 1억원이며, 제한시간은 기본 1분에 추가 15초의 피셔 룰이 적용된다.

fineview@newspim.com

