과천시, 내달 6일까지 '도시농업 텃밭' 분양 참여자 모집

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 갈현동 과천시 도시농업센터에서 운영하는 '도시농업 텃밭' 분양 참여자를 모집한다고 23일 밝혔다.

과천시 도시농업센터 모습. [사진=과천시]

시에 따르면 도시농업 텃밭은 시민이 도심 속에서 직접 작물을 기르고 수확을 경험할 수 있는 공간이다. 자연을 가까이에서 느끼며 여가 시간을 보낼 수 있다.

과천시는 지난해 갈현동에 도시농업센터를 조성했으며, 이번 텃밭 분양을 시작으로 시민 프로그램을 본격 운영한다.

과천시는 시민과 관내 단체를 대상으로 2월 23일부터 3월 6일까지 경기공유서비스를 통해 온라인으로 신청받는다.

개인은 10㎡, 단체는 40㎡ 규모로 텃밭을 분양한다. 신청자 가운데 개인 40명, 단체 5곳을 무작위 전산 추첨 방식으로 선정할 예정이다.

텃밭은 3월부터 11월까지 운영되며 3월 28일 개장한다. 개인 이용료는 5만 원이며, 기초생활수급자와 차상위계층은 무료로 이용할 수 있다. 단체는 수확물의 50%를 지역사회에 나누면 무료로 이용할 수 있다.

시는 구획 정비 및 표찰 설치, 농업용수 공급 등 기반시설을 갖추어 시민 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 지원한다.

과천시 관계자는 "도시농업 텃밭이 시민들의 일상 속 쉼과 소통의 공간이 되길 바란다"라고 말했다.

