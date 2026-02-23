윤건영 충북교육감 "새 학기 공백 없이 지원…안전은 100% 목표로"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감은 23일 주간 정책 회의에서 "3월 새 학년이 안정적으로 출발할 수 있도록 학교 현장의 소통과 협력 강화, 교육과정 준비 내실화, 안전 점검을 통해 공백 없는 새 학기 운영을 지원하겠다"고 밝혔다.

윤 교육감은 "새 학년 준비의 핵심은 구성원 간 소통과 협력"이라며 "새 학년 교육과정 준비 기간은 전입 교직원을 포함한 전체 교육 공동체가 함께 학교의 특색 있는 교육 과정을 설계하는 중요한 시간"이라고 강조했다.

윤건영 충북교육감. [사진=뉴스핌DB]

그는 교장을 중심으로 교육 철학을 공유하고 안정적인 학교 문화를 조성해 줄 것을 당부했다.

또, "도교육청의 핵심 정책이 학교 교육 계획에 반영돼 3월 교육과정 운영에 공백이 없도록 힘을 모아 달라"고 말했다.

도교육청은 3월 초를 '수업과 관계 집중 기간'으로 정해 교사 회의·출장·공문을 최소화하고, 현장 지원 자료를 제공하기로 했다.

교육지원청에는 학교 밀착형 지원과 신규·복직 교사에 대한 세심한 복무 관리도 요청했다.

윤 교육감은 "새 학기 준비의 또 다른 원칙은 '안전'"이라고 강조했다.

그는 시설물 균열, 급식실 위생, 통학로 위험 요소 등 학교 전반의 안전 점검을 지시하고, 돌봄 교실과 방과 후 학교 확대로 인한 안전 관리 체계도 면밀히 살필 것을 당부했다.

그러면서 "안전은 99%가 아닌 100%를 지향해야 한다"며 "학교가 아이들에게 가장 믿음직한 울타리가 되어야 한다"고 말했다.

baek3413@newspim.com