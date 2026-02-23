국립대구과학관, 개기월식&정월대보름 관측행사 개최

망원경으로 보름달 관측, 과학특강, 만들기 체험 등 운영

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 국립대구과학관은 개기월식과 정월대보름을 기념하여 3월 3일 '개기월식&정월대보름 관측행사: 달님의 숨바꼭질'을 개최한다고 23일 밝혔다.

개기월식은 태양에 의한 지구의 그림자에 달이 가려지는 특별한 천문현상이다. 특히, 달이 지구 그림자에 가려지기 시작하면서 점점 작은 모양의 달로 바뀌다가, 완전히 가려지는 순간 지구 대기의 산란광에 의해 붉은 달로 관측된다.

이번 개기월식은 민족 고유의 명절인 3월 3일 정월대보름에 진행된다. 3월 3일 저녁 6시 49분부터 달이 점점 가려지며 시작되고, 저녁 8시 4분에서 9시 3분까지 달이 지구 그림자로 완전히 들어오며 붉은 달로 관측된다. 이후 달의 모습이 서서히 드러나 10시 17분에는 다시 보름달로 돌아온다. 이번 현상은 2025년 9월 8일 개기월식 이후 약 6개월 만이며, 다음 개기월식은 3년 후인 2029년 1월 1일 새벽에 관측할 수 있다.

국립대구과학관은 개기월식&정월대보름 관측행사를 개최한다.[사진=국립대구과학관] 2026.02.23 yrk525@newspim.com

행사에서는 망원경으로 달을 관측하며 달의 자세한 모습과 개기월식의 과정을 확인해보며, 보름달 포토존에서 재미있는 기념사진도 촬영할 수 있다. 또한, 과학특강 '정월대보름과 개기월식'이 진행되어 개기월식의 과학적 원리와 정월대보름의 의미, 달의 특징에 대해 알아본다. 우주상식 퀴즈대회에서는 퀴즈를 통해 다양한 우주와 관련된 지식으로 우주와 친숙해질 수 있으며, 우주를 주제로 한 만들기 체험도 준비되어 우주에 대해 즐겁게 탐구할 수 있다.

국립대구과학관 이난희 관장은 "이번 개기월식 현상을 통해 더 많은 관람객들이 우주에 관심을 가지기 바라며, 국립대구과학관은 앞으로 다가올 우주 시대의 우주문화 확산과 우주인재 양성을 위해 힘쓰겠다."고 말했다.

국립대구과학관은 천문대의 망원경을 활용하여 관측 프로그램을 운영하며 우주에 대한 관람객들의 호기심을 충족시키고 있으며, 개기월식과 같은 특별한 천문현상이 있을 경우에는 관측행사를 개최하고 있다. 안내, 예약 등 행사에 대한 자세한 사항은 국립대구과학관 누리집에서 확인해볼 수 있다.

