쎌바이오텍, K-유산균 열풍에 지난해 영업익 16.4% ↑

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 쎌바이오텍이 지난해 K-유산균 수요 확대에 힘입어 매출액과 영업이익이 동반 상승하며 성장세를 이어갔다.

쎌바이오텍은 2025년 매출액 533억원, 영업이익 79억원의 잠정 실적을 기록했다고 23일 밝혔다. 이는 2024년 대비 매출액 6.8%, 영업이익 16.4% 증가한 수치다. 같은 기간 당기순이익은 96억원으로 집계됐다.

이번 실적 개선은 견고한 해외 수출 성장에 힘입은 것으로 분석된다. 글로벌 시장에서 K-유산균에 대한 관심이 확대되면서 유럽과 아시아 지역을 중심으로 수출이 안정적인 성장세를 보였고, 이는 연간 실적을 탄탄하게 뒷받침했다. 특히, 듀오락 브랜드를 필두로 덴마크 시장 수출이 호조를 보이며 전체 매출 확대를 견인했다.

쎌바이오텍은 독자적인 CBT 유산균 개발 역량과 글로벌 스탠다드 생산 기술을 기반으로, 유산균 종주국인 덴마크를 포함해 전 세계 55개국에 제품을 수출하고 있다. 또한 12년 연속 국내 프로바이오틱스 수출 1위를 기록하며 글로벌 시장에서 K-유산균 대표 브랜드로서 입지를 강화하고 있다. 덴마크에는 한국 기업 최초로 해외지사를 설립해 시장 점유율 2위를 기록하는 등 괄목할 만한 성과를 거두고 있다.

내수 부문에서도 마케팅 효과가 반영됐다. 배우 손석구와 함께한 광고 캠페인 '221배 강한 유산균, 듀오락'은 단순 보장균수 중심의 선택 기준에서 벗어나 장내 생존율의 중요성을 강조한 메시지로 주목받았다. 듀오락의 핵심 기술인 듀얼코팅(Dual Coating)을 통해 최대 221배 높은 생존력을 구현했다는 점을 부각하며 기술 경쟁력을 효과적으로 전달했다. 그 결과 공식몰 기준 신규 고객 유입과 재구매율이 모두 상승하는 성과를 거뒀다.

쎌바이오텍 관계자는 "글로벌 시장에서 K-유산균에 대한 신뢰와 수요가 지속적으로 확대되면서 수출과 내수 모두 안정적인 성장 흐름을 이어갈 수 있었다"며 "앞으로도 듀오락만의 차별화된 기술력과 글로벌 네트워크를 기반으로 제품 경쟁력을 강화하고, 해외 시장 확대와 브랜드 마케팅을 병행해 성장세를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

