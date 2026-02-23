전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
중국 韓流中心

속보

더보기

美国关税政策"朝令夕改" 韩国企业对美投资战略陷两难

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

纽斯频通讯社首尔2月23日电 随着美国关税政策不确定性加剧，韩国企业正苦思如何制定对美投资战略。美国联邦最高法院裁定特朗普政府"对等关税"违宪后，特朗普随机宣布向全球加征10%关税，但仅隔一天再宣布上调至15%，关税政策"朝令夕改"。

【插图=AI生成】

此前，韩美贸易谈判达成协议后，美国对韩国征收的对等关税率为15%。若全球关税上调至15%，对韩国企业而言与之前并无差别。但特朗普或依据《贸易法》和《贸易扩展法》等其他法案扩大关税适用范围，将特定商品关税作为额外谈判筹码。

上个月，特朗普也曾以韩国《关于韩美战略投资管理的特别法案》（《对美投资特别法》）立法延迟为由施压，声称要将韩国产汽车关税从现有的15%调回25%。

据财界23日消息，三星、SK、现代汽车和LG集团等韩国主要企业正密切关注瞬息万变的美国关税政策，着手制定风险最小化方案。

业界认为，去年通过韩美关税谈判达成协议后一度趋于缓和的关税问题随着此次美国最高法院的判决可能重新激化，正为制定对策而深思熟虑。

韩国曾一度被美国征收25%的对等关税，后以对美投资3500亿美元为条件，将关税降至15%。政府目前计划按原定进度推进3500亿美元的对美投资，原因在于投资不仅关乎关税下调，还与韩国引进核动力潜艇、铀浓缩及再处理等外交、安全议题紧密相连。

企业方面计划最大限度配合政府政策，秉持"同舟共济"的精神应对。SK集团会长崔泰源就美国加征对等关税违宪判决及对美投资表示："情况只能是在看清局势走向后才能做出决定。"

也有观点指出，美行政当局在最高法院判决后随即研讨并发布依据《贸易法》第122条向全球征收10%临时关税的举动是新变数。《贸易法》第122条是美国总统可以以严重国际收支恶化或大规模贸易逆差等为由，在最长150天内对进口产品征收最高15%的追加关税的条款。

财界一相关人士表示："特朗普一句话就让关税政策摇摆不定，给制定对美投资战略增添不确定性。需要密切关注美国政府与韩国政府后续谈判进程，同时准备后续应对措施。"

此次美国最高法院的判决为韩国出口企业退还已缴纳关税打开通道，但对于能否实际通过对美诉讼获得退款，业界普遍持怀疑态度。特朗普明确表示拒绝退税，称"未来5年将进行激烈的法庭斗争"。

韩国贸易协会指出："关税退还问题未来也可能提交国际贸易法院审理，因此需持续关注后续诉讼动向及法院判决。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동