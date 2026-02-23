전체기사 최신뉴스 GAM
세븐틴 도겸, '화산귀환' OST '지는 법은 배운 적이 없으니까' 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 누적 다운로드 수 7억회를 돌파한 웹소설 원작의 네이버웹툰 인기작 '화산귀환'의 새로운 OST가 공개된다.

지난 2021년 연재를 시작한 웹툰 '화산귀환'은 2022년 대한민국콘텐츠대상 문화체육관광부 장관상을 수상한 데 이어, '2024 만화·웹툰 이용자 조사'에서 독자들이 가장 즐겨 본 웹툰 1위에 선정되는 등 작품성과 대중성을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지는 법은 배운 적이 없으니까. [사진=브랜뉴뮤직] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

세븐틴 도겸이 가창에 참여한 '지는 법은 배운 적이 없으니까'는 '화산귀환' 시즌3 연재를 앞두고 공개되는 다섯 번째 OST이다.

'지는 법은 배운 적이 없으니까'는 빠른 템포의 청량한 분위기가 돋보이는 팝 록(Pop Rock) 장르의 밴드 곡으로, 겨울을 이기고 피어나는 꽃처럼 절망 속에서도 희망을 잃지 않고 앞으로 나아가는 영웅들의 이야기를 담았다.

역동적인 밴드 사운드 위에 더해진 도겸의 부드러우면서도 힘 있는 보컬은 작품 속 인물들의 굳건한 의지와 성장 서사를 생생하게 그려내며, 듣는 이들에게 강한 몰입감과 벅찬 감동을 전한다.

웹툰 '화산귀환'은 그간 조광일의 '마지막 칼춤', 안예은의 '만개화', 김윤아의 '매화', 심규선의 '꽃불' 등 다양한 OST를 통해 패기와 그리움, 동료애 등 작품이 지닌 고유한 정서를 음악으로 풀어내며 큰 사랑을 받아왔다.

이번 OST는 브랜뉴뮤직과 스튜디오 리코가 공동 제작했다. 그동안 '화산귀환' OST 제작을 총괄해 온 키비의 프로듀싱을 중심으로 라이머,OUOW(오우오우), 이은유가 작사 작곡으로 참여해 곡의 완성도를 한층 끌어올렸고, 함께 공개되는 스튜디오 리코 감독의 애니메이션 뮤직비디오를 통해 주인공 청명과 화산의 제자들이 성장해 나가는 여정의 감동을 더욱 깊이 있게 전한다.

도겸의 목소리로 완성된 '지는 법은 배운 적이 없으니까'는 주인공의 성장 서사를 따라, 좌절의 순간에도 다시 일어설 수 있는 용기와 희망을 전하는 곡으로, '화산귀환' 팬은 물론 대중들에게도 깊은 울림을 선사할 예정이다.

세븐틴 도겸이 참여한 웹툰 '화산귀환'의 새 OST '지는 법은 배운 적이 없으니까'는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.

moonddo00@newspim.com

