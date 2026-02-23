부산시, 아시아 최대 '드론쇼코리아 2026' 25일 개막 준비 완료

AI 차세대 전투체계 혁신 기술

UAM 상용화 기술개발 현황 소개

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 25일부터 27일까지 사흘간 벡스코에서 아시아 최대 드론 전시회이자 콘퍼런스인 '드론쇼코리아(DSK) 2026'을 개최한다고 23일 밝혔다.

시는 산업통상자원부, 국토교통부, 국방부, 우주항공청과 공동으로 이번 행사를 개최한다. 벡스코와 한국무인기시스템협회가 주관하며, 23개국 318개사가 1200개 부스 규모로 참여해 역대 최대 전시가 될 전망이다.

DSK(드론쇼코리아) 2026 포스터[사진=부산시] 2026.02.23

올해 DSK는 '드론, 항공우주, 미래 모빌리티까지 첨단 기술의 혁신 허브'를 주제로 국방·우주·UAM(도심항공교통) 등 연관 산업으로 범위를 넓혔다. 대한항공, KAI, LIG넥스원 등 국내 방산기업은 AI 기반 차세대 전투체계와 무인 솔루션을 공개하고, 풍산·두산모빌리티이노베이션·니어스랩 등 혁신기업도 신기술을 선보인다.

전시장에는 인공지능 기반 '드론 시큐리티관', '우주항공 공동관'과 함께 부산시가 주도하는 '미래항공 클러스터관'이 마련된다. 시는 해당 전시관을 통해 UAM 상용화를 위한 기술개발 현황과 차세대 항공기 연구성과를 알릴 계획이다.

처음으로 '부산 투자유치 홍보관'을 개설해 에코델타시티·센텀산단 등 지역 신산업 인프라를 소개하고, 맞춤형 기업 투자상담과 네트워킹을 진행한다.

콘퍼런스(25~26일)는 13개국 48명의 글로벌 리더가 참여해 드론 산업의 미·중·EU 전략과 정책 방향을 제시한다. 첫날에는 IBM, AWS 등 글로벌 기업이 참여해 양자컴퓨팅과 에이전틱 AI 기술이 모빌리티 산업에 미칠 영향을 논의하며, 둘째 날에는 드론 정책·뉴스페이스·지속가능 항공을 주제로 7개 세션이 이어진다.

시는 비즈니스 효율 강화를 위해 AI 기반 바이어 매칭 시스템을 적용한 전용 웹앱을 도입하고, '네트워킹 아워'와 '드론 액션존' 등 체험형 프로그램도 운영한다.

박형준 시장은 "드론쇼코리아가 산업 전반에 활력을 불어넣는 비즈니스 플랫폼으로서 자리 잡고 있다"며 "부산의 MICE 인프라와 글로벌 허브 경쟁력을 바탕으로 세계적인 첨단 전시회로 도약하도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com